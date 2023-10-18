Супермодель Хайди Клум показала старые фотографии, с которых началась ее карьера супермодели

На днях 50-летняя Клум, которая в этом году отпраздновала юбилей, показала своим поклонникам в Instagram, какие фотографии она использовала для подачи заявки.

Хайди опубликовала серию простых снимков, на которых она изображена в разных купальных костюмах. На некоторых Хайди сидит на стуле и серьезно смотрит в камеру, на других можно увидеть ее широкую улыбку. В добавленном комментарии супермодель, являющаяся лицом кастинг-шоу «Топ-модель по-немецки», которое успешно уже много лет, объясняет: «Подобно тому, как я смотрю на фотографии и видео моделей для GNTM, эти фотографии были моими для участия в конкурсе моделей 1992 года».

Сначала Клум стала известна благодаря кастингу формата «Модель - 92». Затем она стала победительницей в телевизионном шоу, которое вел Томас Готтшальк. Конкурс был организован продюсером Кристианом Зайделем.

«Ведущий Готтшальк основал проект своим шоу. Без него, наверное, не было бы ни Хайди Клум, ни кастинг-шоу на ProSieben», - сказал Зайдель в интервью Süddeutsche Zeitung в 2010 году.