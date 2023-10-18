Бритни Спирс призналась, что сделала аборт в 19 лет от Джастина Тимберлейка

Перед выходом ее мемуаров выяснилось, что экс-возлюбленный певицы Джастин Тимберлейк пытался препятствовать публикации книги - и понятно почему. Бритни рассказала, что сделала аборт от него в 19 лет.

Американская поп-звезда призналась, что могла стать матерью еще на пике своей карьеры. По словам Спирс, Тимберлейк не захотел ребёнка, сославшись на то, что они еще не готовы были стать родителями. Певица вспоминает об этом с грустью.

«Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к появлению ребенка в нашей жизни, что мы были слишком молоды», - публикует строчки из книги «Жизнь во мне» издание People.