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ВИДЕО ⟩ Швырнул флаг Украины: финский рэпер Käärijä извинился за свой поступок на концерте в Таллинне

Limon.ee
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Рэпер Käärijä.
Рэпер Käärijä. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/IMAGO/Lehtikuva/Scanpix

Финский певец Käärijä, представляющий свою страну на «Евровидении-2023», извинился за то, что на концерте в Эстонии швырнул сине-желтый флаг, который ему передали фанаты.

В социальной сети X появилось видео с моментом, где музыкант со словами: «Нет-нет-нет» убрал брошенный фанатами на сцену флаг Украины под стол. «На одном из последних концертов Käärijä отказался брать флаг Украины и выбросил его. Весь украинский фэндом (субкультура, состоящая из поклонников кого-то - прим. ред.) очень разочарован. Оказывается, любовь Käärijä к русским была не случайной», - пишет пользователь, опубликовавший момент с концерта в Талллинне.

Такая реакция удивила многих пользователей Сети, за что они начали оставлять нелестные комментарии в сторону автора хита «Cha Cha Cha». Фанаты намекнули, что совсем недавно он хвастался дружными отношениями с музыкантами из украинской группы TVORCHI, а Верку Сердючку и вовсе называл своей любимой артисткой.

Другой пользователь написал артисту в Instagram, сказав, что его действия выражают неуважение: «Украинский флаг, брошенный под стол, как это неуважительно, у тебя есть совесть?»

Финский репер ответил, что перепутал украинский флаг с флагом Швеции: «Я думал это флаг Швеции. Это моя вина! Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения».

Однако не все пользователи соцсетей поверили в искренность артиста.

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