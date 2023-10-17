ВИДЕО ⟩ Швырнул флаг Украины: финский рэпер Käärijä извинился за свой поступок на концерте в Таллинне

В социальной сети X появилось видео с моментом, где музыкант со словами: «Нет-нет-нет» убрал брошенный фанатами на сцену флаг Украины под стол. «На одном из последних концертов Käärijä отказался брать флаг Украины и выбросил его. Весь украинский фэндом (субкультура, состоящая из поклонников кого-то - прим. ред.) очень разочарован. Оказывается, любовь Käärijä к русским была не случайной», - пишет пользователь, опубликовавший момент с концерта в Талллинне.

At one of the last concerts, Käärijä refused to take Ukrainian flag and threw it away. The entire Ukrainian fandom is very disappointed right now. It turns out that Käärijä's love for russians was not accidental.#Kaarija #Käärijä #Eurovision #Eurovision2023 #Ukraine pic.twitter.com/QLGnQrdgJX — Iryna Pylypchuk (@IPilipchuk87005) October 16, 2023

Такая реакция удивила многих пользователей Сети, за что они начали оставлять нелестные комментарии в сторону автора хита «Cha Cha Cha». Фанаты намекнули, что совсем недавно он хвастался дружными отношениями с музыкантами из украинской группы TVORCHI, а Верку Сердючку и вовсе называл своей любимой артисткой.

Другой пользователь написал артисту в Instagram, сказав, что его действия выражают неуважение: «Украинский флаг, брошенный под стол, как это неуважительно, у тебя есть совесть?»

Финский репер ответил, что перепутал украинский флаг с флагом Швеции: «Я думал это флаг Швеции. Это моя вина! Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения».