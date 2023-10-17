«Ты спала на прошлой неделе?» Правительство Израиля ответило известной американской супермодели на ее пост-поддержку Палестины

28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид столкнулась с негативной реакцией со стороны израильского правительства после того, как обнародовала пост в поддержку Палестины на фоне войны между боевиками ХАМАС и Израилем, обострение которой случилось 7 октября 2023 года.

Накануне звезда подиумов, чей отец, Мохамед Хадид, является палестинцем, опубликовала в своем Instagram пост, в котором говорилось: «Нет ничего еврейского в том, как израильское правительство относится к палестинцам».

«Осуждение израильского правительства не является антисемитизмом, а поддержка палестинцев не означает поддержку ХАМАС», - добавила тогда Хадид.

Однако официальный аккаунт в Instagram Государства Израиль отреагировал на публикацию модели палестинского происхождения.

«Нет ничего доблестного в расправе ХАМАС над израильтянами», - написали они. «Осуждение ХАМАС за то, что они являются (ИГИЛ), не является анти-Палестиной, и поддержка израильтян в их правах против варварских террористов является правильным делом».

Затем официальный аккаунт Израиля прямо спросил американскую модель: «@gigihadid ты спала на прошлой неделе? Или ты просто хорошо закрываешь глаза на то, что еврейских младенцев убивают в их домах? Твое молчание очень четко показало твое положение».

Израильское правительство также опубликовало фотографию окровавленной детской комнаты, добавив: «Если ты не осуждаешь это, твои слова НИЧЕГО не значат».

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