ВИДЕО ⟩ «Таким образом я экономлю около 250 евро в месяц!» Эстонский тиктокер делится невероятно дешевыми и вкусными рецептами

Вдохновение для своих рецептов он черпает из самой жизни и из того, как готовят его мать и бабушка. «Или из времени, проведенного в общежитии. Пока остальные студенты ели лапшу быстрого приготовления, мой сосед по комнате, который учился на повара, решил приготовить большую порцию настоящей еды, и мы часто кормили других студентов в общежитии», - вспоминает тиктокер.

Создатель канала готовит уже 15 лет. «Но я никогда не любил тратить много денег на еду, да и денег у меня, честно говоря, никогда много не было», - признается он. Например, заказ еды и походы в рестораны всегда казались ему пустой тратой денег.

Обычный поход в магазин всегда продуман

По словам мужчины, он не подсчитал, сколько именно денег ему удалось сэкономить благодаря такому образу жизни. «Но у меня есть основания полагать, что я экономлю около 250 евро в месяц, или 3 000 евро в год, только за счет того, что покупаю товары с минимальными затратами и не трачусь на ненужные вещи», - говорит он.