Что скажете о хорошей порции пасты с соусом болоньезе за одно евро? Или возможность приготовить семь блюд за восемь евро? Невозможно? Нет! Эстонский тиктокер доказывает с помощью веселых видео с рецептами, что не стоит голодать из-за инфляции и резкого роста цен на продукты. «Я никогда не любил тратить много денег на еду», - признается он и призывает эстонцев делиться советами и экономными рецептами, чтобы наполнить свой желудок за копейки, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ «Таким образом я экономлю около 250 евро в месяц!» Эстонский тиктокер делится невероятно дешевыми и вкусными рецептами
В TikTok набирает популярность канал под названием @odav.lihtne.food, где эстонец решил помочь людям с приготовлением недорогой и вкусной еды. В среднем цены на блюда составляют всего от одного до трех евро.
«Инфляция в стране высокая, и продукты питания становятся все дороже. Окружающие меня люди тоже часто жаловались, что у них совсем нет денег на нормальную еду. Но я думаю, что привычки покупать некоторых продукты у большинства людей совсем неправильные: кто три-четыре раза в неделю заказывает еду на вынос, кто три раза в неделю ест лосось или говядину. А потом люди удивляются, почему у них на еду уходит более 400 евро в месяц», - объясняет эстонец, создавший канал в TikTok.
Он хочет в развлекательной форме познакомить пользователей соцсети с простыми рецептами, которые обошлись бы им максимально дешево и были бы вкусными. «В конечном итоге, я надеюсь, это поможет многим людям сэкономить деньги», - говорит он.
Однако создатель канала пожелал остаться анонимным, чтобы внимание было уделено не ему, а простым и доступным блюдам. «Кроме того, анонимность оставляет простор для фантазии зрителя: этот неизвестный повар - строитель или политический деятель», - рассуждает анонимный тиктокер.
@odav.lihtne.food Odav, lihtne, maitsev Fusilli Bolognese 1€ 🍝🍝😋 #cooking #food #retsept #eestitiktok #söök #pasta ♬ original sound - OLF.Food
Готовит со страстью
«Я сам смотрел много кулинарных каналов и могу сказать, что большинство из них гораздо лучше моего - либо еда выглядит лучше, либо видео лучше сделано», - признается он. «К сожалению, на каналах ведущих шеф-поваров основным блюдом часто является говядина за 25 евро, а затем еще надо потратить 15 евро на приправы. Мне очень трудно с этим себя соотнести, и я думаю, что так же думают и многие эстонцы».
Вдохновение для своих рецептов он черпает из самой жизни и из того, как готовят его мать и бабушка. «Или из времени, проведенного в общежитии. Пока остальные студенты ели лапшу быстрого приготовления, мой сосед по комнате, который учился на повара, решил приготовить большую порцию настоящей еды, и мы часто кормили других студентов в общежитии», - вспоминает тиктокер.
Создатель канала готовит уже 15 лет. «Но я никогда не любил тратить много денег на еду, да и денег у меня, честно говоря, никогда много не было», - признается он. Например, заказ еды и походы в рестораны всегда казались ему пустой тратой денег.
Обычный поход в магазин всегда продуман
По словам мужчины, он не подсчитал, сколько именно денег ему удалось сэкономить благодаря такому образу жизни. «Но у меня есть основания полагать, что я экономлю около 250 евро в месяц, или 3 000 евро в год, только за счет того, что покупаю товары с минимальными затратами и не трачусь на ненужные вещи», - говорит он.
@odav.lihtne.food Statoili #hotdog 😋 🌭 #OLF #cooking #söök #food #cookingtips #retsept #eestitiktok #estonia #eesti ♬ original sound - OLF.Food
«Как правило, я иду в магазин с мыслью о том, сколько евро я готов потратить сегодня и сколько блюд я хочу получить в результате. Я также стараюсь, чтобы мне и моему партнеру было, что взять на завтрашний рабочий обед. После того как я определился с этой суммой, я ищу мясной продукт, который продается по акции или со скидкой, и тогда очень легко подобрать что-то еще к тому или иному мясному продукту», - объясняет он.
@odav.lihtne.food Kas oled "Team Prae-" või "Team Keedu-"? @Maxima #food #OLF #cooking #eesti #retsept #eestitiktok #estonia #söök #pelmeenid ♬ original sound - OLF.Food
«У каждого магазина есть свои плюсы и минусы, где лучше цена, где приятнее выбор. В целом я бы рекомендовал завести карту клиента и приложение для каждого магазина, чтобы следить за лучшими предложениями и ходить в магазин исходя из этого. Поскольку магазины конкурируют между собой, то всегда можно найти действительно выгодные предложения в другом магазине», - советует эстонец.
@odav.lihtne.food 5€ jackpot. kogu nv-ks söök. #OLF #eesti #food #cooking #estonia #eestitiktok #cookingtik #retsept ♬ original sound - OLF.Food
В связи с инфляцией и ростом цен на продукты питания он создал в Facebook группу Toidunipid ja säästudiilid, где все желающие могут размещать фотографии дешевых предложений и по-добрососедски помогать друг другу. «Моя большая мечта для этой группы - чтобы люди, которые разделяют мою точку зрения и замечают хорошие цены и предложения в магазине, делились ими с другими. Во-первых, это поможет даже мне сэкономить время на поиск предложений, а во-вторых, я считаю, что эстонцам очень полезно помогать своим соседям в трудную минуту», - надеется он.
Пока ему не удалось выяснить, какой магазин в Эстонии самый лучший и самый дешевый, поэтому он верит, что люди присоединятся к его группе в Facebook.
Помимо кулинарных видеороликов, он ведет подкаст Väga tõsine podcast («Очень серьезный подкаст» - прим. ред.), в котором серьезные мужчины обсуждают жизнь, себя, происходящее вокруг и то, как к этому относятся наших «эксперты». И все это с шутками в доброжелательной манере.
@odav.lihtne.food Narva võileib 🥪 hääletage järgmise linna/asula poolt, et teha neid kirjeldav võileib 😋 #cooking #food #OLF #võileib #narva #eestitiktok #estonia #eesti #retsept #söök ♬ original sound - OLF.Food