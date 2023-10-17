ВИДЕО ⟩ «Я сутки просидел на горшке». Певец Отт Лепланд и эстонский радиоведущий рассказали о незабываемой поездке в Индию

Певец Отт Лепланд и радиоведущий Андрес Пуусепп отправились в Индию на трехдневную свадьбу, где выступал музыкант. Хотя пиршество продолжалось долго, поездка не ограничилась только радостными событиями. Еще в самом начале поездки у Отта украли телефон.

«Мы с Андресом ехали вместе на рикше и, конечно, я начал снимать видео: "Ой, как же хорошо", я снимал Пуусеппа, и в какой-то момент "бац", и у меня из рук вырывают телефон! Два молодых человека на мотоцикле проезжали мимо, и один брат просто выхватил у меня телефон!» - рассказывает певец об этом инциденте.

По его словам, он снимала нормально и даже держала телефон совсем близко к телу, но у воров оказались ловкие пальцы и быстрая реакция.

К счастью, они сразу же смогли отследить местонахождение телефона через мобильный Андреса, отметили его как утерянный и удалили данные с телефона, чтобы воры не смогли получить доступ к банковским реквизитам и другим важным документам.

«Андрес - настолько хороший друг, что это событие буквально сразило его наповал!» - ведущий Юри Бучаков в шутку перевел тему на печальный опыт путешествия Пуусеппа.

«Это правда!» - подтверждает радиоведущий. «После этого случая я сутки просидел на горшке в своем гостиничном номере», - рассказывает он, утверждая, что за это время он сходил в туалет аж 18 раз.