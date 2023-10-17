22 октября станет точкой отсчета для этих знаков Зодиака: жизнь обернется на 180 градусов

Астрологи рассказали, что эти знаки Зодиака больше не смогут существовать так, как это было ранее. Об этом пишет Teleprogramma.
22 октября станет переворотным для Весов, Водолеев и Рыб. Это знаковый день для представителей данных зодиакальных систем. В этот момент люди получат переустановку судьбы со стороны Вселенной.
Весы сосредоточатся на том, что их действительно волнует и начнут четко достигать своей цели.
Водолеи поймут, что карьерный рост вполне достижим и сделают серьезный шаг в этом направлении.
Рыбы вспомнят о своем желании путешествовать и воплощать в жизнь бизнес-проекты. Энергия Вселенной поможет им прийти к мечте.