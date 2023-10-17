22 октября станет точкой отсчета для этих знаков Зодиака: жизнь обернется на 180 градусов

22 октября станет переворотным для Весов, Водолеев и Рыб. Это знаковый день для представителей данных зодиакальных систем. В этот момент люди получат переустановку судьбы со стороны Вселенной.

Весы сосредоточатся на том, что их действительно волнует и начнут четко достигать своей цели.

Водолеи поймут, что карьерный рост вполне достижим и сделают серьезный шаг в этом направлении.