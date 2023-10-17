ВИДЕО ⟩ «Я только прошу, чтобы меня вернули домой». ХАМАС впервые опубликовал видео с заложницей, захваченной во время нападения на Израиль

На коротком видео показано, как девушке перевязывают руку. После этого она говорит в камеру, что ее зовут Миа Шем, ей 21 год, она из израильского города Шохам и сейчас находится в Газе. The Times of Israel пишет, что Шем была захвачена во время нападения боевиков на музыкальный фестиваль, проходивший возле кибуца Реим у границы с сектором Газа 7 октября.

Девушка рассказывает на камеру, что ее оперировали в течение трех часов, сейчас она получает необходимые лекарства.

«Я только прошу, чтобы меня как можно скорее вернули домой, к моей семье, к моим родителям, к моим братьям и сестрам. Пожалуйста, заберите меня отсюда как можно скорее», - приводит ее слова из видео The Times of Israel.

Издание уточняет, что Миа Шем - израильтянка, у которой также есть французское гражданство. Друг семьи девушки заявил, что ее родственники видели видео и подтвердили, что на записи Миа, сообщает The New York Times.

The New York Times, ссылаясь на метаданные, содержащиеся в видео, пишет, что оно могло быть снято как минимум шесть дней назад.

Представители Армии обороны Израиля заявили, что родственники Шем на прошлой неделе получили сообщение о том, что ее удерживают в секторе Газа.