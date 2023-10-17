Хватай платье, не отходя от подиума! В Таллинне стартует главное модное событие

В этом году на Tallinn Fashion Week пройдут показы именитых эстонских дизайнеров, среди которых получившая в прошлом году «Золотую иглу» Диана Арно, Кирилл Сафонов, Iris Janvier, Алдо Ярвсоо и другие. Также впервые за долгое время свою коллекцию на Таллиннской неделе моды представит Оксана Тандит.

Среди дебютантов Tallinn Fashion Week - эстонский бренд Ärni Blum, коллектив молодых дизайнеров Fashion Fighters и известный дизайнер из Латвии Natalija Jansone.

Вечером 17 октября будет награжден лучший дизайнер года. Премия «Золотая игла» вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды тем мастерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. На «Золотую иглу» в этом году номинированы Лийси Ээсмаа, Каролин Куузик и Кетлин Бахманн.

Будет вручена в этот вечер и «Серебряная игла». Эта премия вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к своему ремеслу. За серебряную иглу поборются Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап.

Среди дебютантов Tallinn Fashion Week - молодой эстонский бренд Ärni Blum, коллектив молодых дизайнеров Fashion Fighters и известный дизайнер из Латвии Наталия Яансон.

Предлагаем вам ознакомиться с программой таллиннской Недели моды:

Вторник, 17.10.

18.30 Рийна Пылдроос, Альдо Ярвсоо

20.00 «Золотая игла»

Среда, 18.10

17.30 Fashion Fighters, Тойво Фриман Пильт

19.00 Brand NO.8, Mammu Couture

20.30 Alexanderling, Оксана Тандит

Четверг, 19.10

17.30 Ärni Blum, Marilin Sikkal

19.00 Ultima Thule Gallery

20.30 Amanjeda by Katrin Kuldma

Пятница, 20.10

17.30 Nora Isle by Mariann Saar, Диана Арно

19.00 Iris Janvier