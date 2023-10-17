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Украинская звезда призналась, почему перестала ходить на общественные пляжи

Limon.ee
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Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева. Фото: SOPA Images

Украинская певица Надя Дорофеева из-за своей публичности не может появляться на общественных пляжах. Об этом артистка призналась в интервью, которое 15 октября вышло на YouTube-канале радио Люкс ФМ, пишет Гордон.

«На пляж мне уже невозможно ходить. В последний раз, когда я была в Одессе на пляже, – мы пошли на пирс, и все это видео, как я купалась и ходила, оно есть в YouTube, – рассказала Дорофеева. – И после этого я поняла, что мне все-таки надо ходить туда, где никого нет. Потому что не очень приятно, когда тебя приближают – зумами снимают».

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го певица была участницей украинской группы «Время и Стекло», выступала в дуэте с Позитивом.

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