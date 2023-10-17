Украинская звезда призналась, почему перестала ходить на общественные пляжи

«На пляж мне уже невозможно ходить. В последний раз, когда я была в Одессе на пляже, – мы пошли на пирс, и все это видео, как я купалась и ходила, оно есть в YouTube, – рассказала Дорофеева. – И после этого я поняла, что мне все-таки надо ходить туда, где никого нет. Потому что не очень приятно, когда тебя приближают – зумами снимают».