УЖЕ НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ ⟩ Те еще фрукты и самые обаятельные овощи покажут в Таллинне остросюжетное шоу

Уже в это воскресенье, 22 октября, в концертном зале Alexela, пройдет яркий остросюжетный кабаре-мюзикл «Чиполлино Italiano».
Что может быть интереснее, веселее и познавательнее для детей, чем хороший, веселый спектакль? Впрочем, эта остросюжетная история и родителей не оставит равнодушными.
Кабаре-мюзикл «Чиполлино italiano» это не букет цветов, это - яркое созвездие овощей и фруктов в красочном, музыкальном спектакле. Организаторы обещают представление, воспоминания о котором будут вас греть долгими зимними вечерами.
Билеты найдете ЗДЕСЬ!