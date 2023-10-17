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УЖЕ НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ ⟩ Те еще фрукты и самые обаятельные овощи покажут в Таллинне остросюжетное шоу

Limon.ee
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Фото: Промо

Уже в это воскресенье, 22 октября, в концертном зале Alexela, пройдет яркий остросюжетный кабаре-мюзикл «Чиполлино Italiano».

Что может быть интереснее, веселее и познавательнее для детей, чем хороший, веселый спектакль? Впрочем, эта остросюжетная история и родителей не оставит равнодушными.

Фото: Промо

Кабаре-мюзикл «Чиполлино italiano» это не букет цветов, это - яркое созвездие овощей и фруктов в красочном, музыкальном спектакле. Организаторы обещают представление, воспоминания о котором будут вас греть долгими зимними вечерами.

Фото: Промо

Билеты найдете ЗДЕСЬ! 

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