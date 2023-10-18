День будет сложным, но те, кто не принимает важных решений второпях, наверняка смогут избежать серьезных проблем. Любая совместная деятельность будет приятной и плодотворной, объединив усилия с новыми знакомыми, вы сможете получить полезный жизненный опыт, расширить свой кругозор. Можно добиться больших успехов в учебе и творческой деятельности. Поддержка представителей старшего поколения позволит осуществить интересные идеи, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 18 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнов ждут значительные расходы, Дев – новые знакомства, Тельцов – сюрпризы
Овен
Вероятны значительные расходы, неудачные покупки, финансовые потери. Некоторым представителям знака придется отказаться от ранее составленных планов, необходимость экономить заставит забыть о многих желаниях. В остальном же день обещает быть приятным. Появляется шанс решить несколько давних проблем, сделать жизнь своей семьи более интересной и насыщенной, порадовать любимого человека.
Ваше внимание будут привлекать вещи необычные и экстравагантные, сильным будет соблазн сделать нечто выдающиеся своими руками. Можно начинать ремонт, делать перестановку или получать полезные навыки; на пользу пойдет любое занятие, которое даст вам возможность проявить свои творческие способности. Хорошо пройдут поездки.
Телец
Очень хороший день с коммерческой точки зрения - удача сама идет вам в руки. Вашему оптимизму можно позавидовать, и он вполне обоснован: и в личной, и в деловой сферах ситуация складывается самая благоприятная. Появляются новые возможности, о которых вы раньше не смели даже и мечтать, круг общения расширяется стремительно.
Представители противоположного пола просто не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.
Близнецы
Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в запланированных делах или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, творческие натуры уделят немало времени решению интереснейших задач.
Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.
Рак
День не лишен неприятных моментов, однако Раки смогут преодолеть все преграды, которые возникнут на их пути. Важно не придавать большого значения мелочам: именно умение отделить главное от второстепенного сегодня будет вам особенно полезно. Проблемы возникнут у тех, кто привык рассчитывать на помощь со стороны. Не исключены финансовые сложности, возможны непредвиденные расходы.
Разногласия с любимым человеком будут весьма серьезными, и дело может дойти до конфликта, если вы не пойдете на уступки. Стоит отказаться от активного участия в светской жизни и утомительных занятий спортом: вам будет полезен спокойный отдых.
Лев
Напряженный и беспокойный день. Вам не раз придется менять свои планы, пересматривать привычный график. Финансовое положение может несколько улучшится, однако неизбежны расходы, связанные с ремонтом бытовой техники или покупкой новых дорогих вещей. Будьте готовы пойти на уступки, в противном случае достичь взаимопонимания с окружающими не удастся.
Нетерпение и упрямство - это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с любимым человеком, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.
Дева
Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу - она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Важные для вас отношения наладятся, из преодоленных за последнее время трудностей вы извлечете полезные уроки.
Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
Весы
Не исключены проблемы в личной жизни. Постарайтесь как можно раньше определиться со своими приоритетами, принять важные решения и тактично уведомить о них окружающих. Излишняя резкость может привести к конфликту, но и чрезмерная мягкость не принесет ничего хорошего, так что ищите золотую середину. В сложных ситуациях лучше следовать традициям, чем экспериментировать и рисковать.
Общение с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму: пустые разговоры будут мешать вам сосредоточиться, а обсуждение третьих лиц и вовсе может привести к неприятным последствиям.
Скорпион
Непросто складываются отношения с людьми, от которых вы находитесь в финансовой или эмоциональной зависимости. Что ж, пришло время задуматься об истинной природе отношений, связывающих вас с окружающими. Хотите ли вы по-прежнему жить в мире фантазий и иллюзий, или уже готовы сделать шаг навстречу реальности? В любом случае, помните: день подходит для принятия важного решения, в дальнейшем вы сможете просто придерживаться его.
Приятная атмосфера в семье – ваша заслуга: вы охотно балуете близких, заботитесь о том, чтобы жизнь их была легкой и приятной. Важно делать это, ничего не ожидая взамен, иначе разочарование и взаимные упреки всерьез испортят день.
Стрелец
Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.
День подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.
Козерог
Не исключено ухудшение самочувствия, да и хорошим настроением Козероги сегодня похвастаться никак не могут. Источником приятных эмоций может стать новое романтическое знакомство; свидание с любимым человеком не разочарует тех, кто уже нашел свою «половинку». Появляется возможность побаловать себя, осуществить давние планы, связанные с отдыхом и развлечениями.
Спокойно завершайте начатые дела, избегайте суеты и спешки. Нежелательно давать обещания, брать на себя ответственность за чужие поступки. Вы поступите разумно, если дадите окружающим возможность проявить инициативу, выступить с предложениями. Шансы на успех повысятся, если вы прислушаетесь к советам представителей старшего поколения.
Водолей
Жизненный потенциал Водолеев очень высок, поэтому представители этого знака смогут многое успеть, да и хорошее настроение не изменит им в течение всего дня. У вас будет возможность проявить незаурядный творческий потенциал, а появившиеся идеи позволят найти новых друзей и союзников. Вам дается легко то, с чем не всегда могут справиться другие; не отказывайте окружающим в помощи, ваши советы и опыт будут очень кстати.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, вы можете довериться собственной интуиции. Поводов для ссоры с любимым человеком не возникнет, да и с членами семьи вы поладите без труда.
Рыбы
День не очень удачен, однако Рыбы найдут способ окрасить его в приятные тона. Но не рассчитывайте на легкие - для достижения поставленных целей придется приложить усилия, а быстро найти добровольных и бескорыстных помощников вряд ли удастся. Возможны конфликты с влиятельными людьми, не все ваши идеи будут встречены доброжелательно.
В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет: данная область находится под влиянием позитивных тенденций. Возможны новые знакомства и приятные встречи. Чувства влюбленных становятся сильнее.