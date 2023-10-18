ГОРОСКОП НА 18 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнов ждут значительные расходы, Дев – новые знакомства, Тельцов – сюрпризы

Дева

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу - она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Важные для вас отношения наладятся, из преодоленных за последнее время трудностей вы извлечете полезные уроки.

Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.

Весы

Не исключены проблемы в личной жизни. Постарайтесь как можно раньше определиться со своими приоритетами, принять важные решения и тактично уведомить о них окружающих. Излишняя резкость может привести к конфликту, но и чрезмерная мягкость не принесет ничего хорошего, так что ищите золотую середину. В сложных ситуациях лучше следовать традициям, чем экспериментировать и рисковать.

Общение с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму: пустые разговоры будут мешать вам сосредоточиться, а обсуждение третьих лиц и вовсе может привести к неприятным последствиям.

Скорпион