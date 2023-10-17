30-летняя американская порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа, публично поддержавшая действия ХАМАС по отношению к Израилю, осталась без доходов на Pornhub и Playboy. Ресурсы заморозили деньги актрисы кино для взрослых и перенаправили из в поддержку Израиля, сообщает Фокус, ссылаясь на Voice of Europe.
Доходы на Pornhub и Playboy мировой порнозвезды, поддержавшей действия ХАМАС, перенаправили в поддержку Израиля
Playboy разорвал отношения с Халифой из-за ее «отвратительной и предосудительной» поддержки ХАМАС, в ходе которой она даже призывала террористов снимать на видео свои злодеяния. Журнал для взрослых объявил о своем решении расстаться с моделью, которая присоединилась к его платформе Centerfold в феврале 2022 года.
«Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Миа Халифой, включая удаление канала Playboy Миа на нашей платформе для авторов. Миа сделала отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но у нас есть политика абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова имеют действия и последствия», - заявили в журнале.
Кроме всего прочего, Халифа уволена с должности советника в компании Red Light Holland, которая производит и распространяет «волшебные грибы».
«Это такой ужасный твит, Миа. Считайте себя немедленно уволенной. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и становитесь лучше. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратителен. Никакими словами нельзя объяснить ваше невежество», - написал в Твиттере директор компании Тодд Шапиро.
This is such a horrendous tweet @miakhalifa. Consider yourself fired effective immediately. Simply disgusting. Beyond disgusting. Please evolve and become a better human being. The fact you are condoning death, rape, beatings and hostage taking is truly gross. No words can… https://t.co/ez4BEtNzj4— Todd Shapiro (@iamToddyTickles) October 8, 2023
В свою очередь ресурс 404 со ссылкой на представителя Pornhub утверждает, что информация о замораживании дохода порнозвезды не соответствует действительности.
«В одном видео, отредактированном с использованием логотипа MSNBC и драматической музыки, жирным шрифтом, наложенным на фотографии Халифы, написано: "Миа Халифа потеряла свой доход от своих видео на Pornhub. Вот как порнозвезда заплатила за поддержку ХАМАС"».
Porn star Mia Khalifa's income frozen by PornHub and donated to Israel aid funds, due to her support of Hamas.... pic.twitter.com/3MGZRoTk8O— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 15, 2023
Далее в видео утверждается, что Pornhub пожертвовал средства Израилю. Он также включает фальшивую цитату, приписываемую бывшему генеральному директору Pornhub Ферасу Антуну, в которой говорится, что Pornhub показал миру, что «не только американцы могут брать у арабов и отдавать евреям». Представитель Pornhub подтвердил 404 Media, что эти утверждения ложны. «Видео и содержащиеся в нем утверждения явно являются фальшивыми», - говорится в публикации.
So Pornhub is freezing Mia Khalifa’s money and sending it to Isreal…🇮🇱— Luke Mikic⚡️🇸🇻🇦🇺 9-5 Escape Artist (@LukeMikic21) October 15, 2023
🧀 Somebody tell Mia, your keys not your cheese.(probably a sly joke in there)🤣
Bitcoin is the only asset you own.pic.twitter.com/LDOVaIRT2C
Что касается Халифы, то она не стала извинятся за свои высказывания.
«Я просто хочу убедиться, что есть кадры в 4K, на которых мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их выгнали из домов, чтобы у нас были хорошие варианты для книг по истории, в которых написано о том, как они освободились от апартеида… Я поддерживаю всех людей, борющихся с угнетением, сейчас и всегда, проведите исследование, прежде чем просить меня инвестировать в ваш маленький проект, я из Ливана, вы сошли с ума, ожидая, что я буду на стороне колониализма», - заявила она.