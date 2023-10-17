Доходы на Pornhub и Playboy мировой порнозвезды, поддержавшей действия ХАМАС, перенаправили в поддержку Израиля

Далее в видео утверждается, что Pornhub пожертвовал средства Израилю. Он также включает фальшивую цитату, приписываемую бывшему генеральному директору Pornhub Ферасу Антуну , в которой говорится, что Pornhub показал миру, что «не только американцы могут брать у арабов и отдавать евреям». Представитель Pornhub подтвердил 404 Media, что эти утверждения ложны. «Видео и содержащиеся в нем утверждения явно являются фальшивыми», - говорится в публикации.

«Я просто хочу убедиться, что есть кадры в 4K, на которых мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их выгнали из домов, чтобы у нас были хорошие варианты для книг по истории, в которых написано о том, как они освободились от апартеида… Я поддерживаю всех людей, борющихся с угнетением, сейчас и всегда, проведите исследование, прежде чем просить меня инвестировать в ваш маленький проект, я из Ливана, вы сошли с ума, ожидая, что я буду на стороне колониализма», - заявила она.