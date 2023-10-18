Светлана Лобода: Таллинн, мне бы хотелось приезжать к вам чаще!

18 октября украинская певица отмечает свой день рождения. А мы публикуем короткий разговор с ней о добрых делах и ее новой жизни в Риге.
- Светлана, что для вас день рождения?
- День, когда я родилась, - это самый большой подарок, за который я бесконечно благодарна своим родителям. Это день самоосмысления, когда я делаю паузу в бесконечном ритме, чтобы оглянуться назад на путь, который я прошла, уроки, которые усвоила, и людей, которые сделали этот путь незабываемым. Когда я стала известным исполнителем, у меня появились возможности делать больше добра и помогать осветить этот путь и другим. Поэтому для меня это всегда повод напомнить себе и окружающим, что жизнь - самая большая ценность..
- Еще до начала войны вы участвовали и инициировали много благотворительных проектов. Почему?
- Когда достигаешь определенного уровня сознания, делиться и помогать становится внутренней потребностью. Благотворительность для меня никогда не была чем-то, что я делала для отображения в прессе или для популярности. Это всегда было про отдачу, про возвращение части того, что жизнь дала мне. Теперь же помогать своим землякам - это еще и зов души и мой гражданский долг.
- Если бы Вы могли осуществить любое свое желание, что бы вы сделали?
- Я бы сделала так, чтобы на планете больше никогда не было войн.
- Уже больше года вы живете в Риге. Что самое сложное в жизни в странах Балтии?
- Погода.. (смеется). Очень люблю, когда всегда тепло.
- А самое приятное?
- Самое главное в жизни для меня всегда было общение и люди. В странах Балтии я встретила много добрых, интересных и интеллигентных людей, которые поддерживают меня и всегда радуют.
- С чем у вас ассоциируется Таллинн?
- Я очень люблю архитектуру старого Таллинна, его атмосферу, булыжные улочки, пряные сладости. Еще Таллинн дня меня - это очень теплая публика, с которой я всегда счастлива встречаться на своих концертах. Мне хотелось бы приезжать к вам чаще.