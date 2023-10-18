Светлана Лобода: Таллинн, мне бы хотелось приезжать к вам чаще!

- Светлана, что для вас день рождения?

- День, когда я родилась, - это самый большой подарок, за который я бесконечно благодарна своим родителям. Это день самоосмысления, когда я делаю паузу в бесконечном ритме, чтобы оглянуться назад на путь, который я прошла, уроки, которые усвоила, и людей, которые сделали этот путь незабываемым. Когда я стала известным исполнителем, у меня появились возможности делать больше добра и помогать осветить этот путь и другим. Поэтому для меня это всегда повод напомнить себе и окружающим, что жизнь - самая большая ценность..

- Еще до начала войны вы участвовали и инициировали много благотворительных проектов. Почему?

- Когда достигаешь определенного уровня сознания, делиться и помогать становится внутренней потребностью. Благотворительность для меня никогда не была чем-то, что я делала для отображения в прессе или для популярности. Это всегда было про отдачу, про возвращение части того, что жизнь дала мне. Теперь же помогать своим землякам - это еще и зов души и мой гражданский долг.

- Если бы Вы могли осуществить любое свое желание, что бы вы сделали?

- Я бы сделала так, чтобы на планете больше никогда не было войн.

Фото: Пресс-служба LOBODA

- Уже больше года вы живете в Риге. Что самое сложное в жизни в странах Балтии?

- Погода.. (смеется). Очень люблю, когда всегда тепло.

- А самое приятное?

- Самое главное в жизни для меня всегда было общение и люди. В странах Балтии я встретила много добрых, интересных и интеллигентных людей, которые поддерживают меня и всегда радуют.

- С чем у вас ассоциируется Таллинн?