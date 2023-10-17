Участница конкурса «Мисс мира» умерла в 26 лет после борьбы с раком

Печальное событие произошло на прошлой неделе. Из жизни ушла королева красоты Уругвая, представлявшая страну на «Мисс мира 2015», Шерика де Армас. Девушке было всего 26 лет.
На конкурсе, который проходил в Китае, она была единственной участницей, которой только-только исполнилось 18 лет. Ее называли «Одним из молодых многообещающих талантов Уругвая».
Последние два года звезда боролась с раком шейки матки, пишет Daily Mail. Все это время Шерика, помимо модельной карьеры, посвящала себя работе в фонде, который помогает бороться с детской онкологией.