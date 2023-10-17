Участница конкурса «Мисс мира» умерла в 26 лет после борьбы с раком

На конкурсе, который проходил в Китае, она была единственной участницей, которой только-только исполнилось 18 лет. Ее называли «Одним из молодых многообещающих талантов Уругвая».

Последние два года звезда боролась с раком шейки матки, пишет Daily Mail. Все это время Шерика, помимо модельной карьеры, посвящала себя работе в фонде, который помогает бороться с детской онкологией.