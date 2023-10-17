ВИДЕО ⟩ Андрей Макаревич ответил, пойдет ли воевать за Израиль

«Г***юки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой - в Израиль».