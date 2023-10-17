Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: младшая дочь Веры Брежневой поразила красотой

Вера Брежнева дважды выходила замуж. Первым, неофициальным, супругом артистки был Виталий Войченко. Они прожили вместе несколько лет, но так и не добрались до ЗАГСа. В этих отношениях родилась дочь София. Примечательно, что сейчас 22-летняя Соня носит фамилию Киперман. Так звали второго (и первого официального) мужа Веры Брежневой. Они оформили отношения в 2006 году. По некоторым данным, Вера тоже взяла фамилию мужа. В 2009 году Брежнева родила дочь Соню.

В 2012 году Брежнева сообщила, что рассталась с Киперманом. А в 2015 году популярная артистка вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Торжество прошло в Италии. И лишь недавно Вера рассказала, что развелась. Общими детьми пара не обзавелась.

В дочках Вера души не чает. Известно, что и София и Сара живут за границей. Соня находится в Америке. В Интернете давно обсуждают, что девушка очень похожа на мать. Что касается Сары, то, по мнению интернет-пользователей, в детстве она была «гадким утенком». Сейчас же при виде свежих фотографий 13-летней девочки у комментаторов противоположное мнение.

У Сары есть своя страничка в социальной сети. Публикаций, впрочем, она там почти не делает. Тем не менее, в феврале наследница Веры Брежневой опубликовала свежие фотографии, и народ в Сети был поражен ее красотой. Поклонники рассыпались в комплиментах, подчеркнув, что Сара совсем не похожа на Веру и красива совсем другой красотой.