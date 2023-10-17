Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: младшая дочь Веры Брежневой поразила красотой

Вера Брежнева гордая мать двух очаровательных дочек. Младшую Сару украинская певица родила будучи во втором браке.
Вера Брежнева дважды выходила замуж. Первым, неофициальным, супругом артистки был Виталий Войченко. Они прожили вместе несколько лет, но так и не добрались до ЗАГСа. В этих отношениях родилась дочь София. Примечательно, что сейчас 22-летняя Соня носит фамилию Киперман. Так звали второго (и первого официального) мужа Веры Брежневой. Они оформили отношения в 2006 году. По некоторым данным, Вера тоже взяла фамилию мужа. В 2009 году Брежнева родила дочь Соню.
В 2012 году Брежнева сообщила, что рассталась с Киперманом. А в 2015 году популярная артистка вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Торжество прошло в Италии. И лишь недавно Вера рассказала, что развелась. Общими детьми пара не обзавелась.
В дочках Вера души не чает. Известно, что и София и Сара живут за границей. Соня находится в Америке. В Интернете давно обсуждают, что девушка очень похожа на мать. Что касается Сары, то, по мнению интернет-пользователей, в детстве она была «гадким утенком». Сейчас же при виде свежих фотографий 13-летней девочки у комментаторов противоположное мнение.
У Сары есть своя страничка в социальной сети. Публикаций, впрочем, она там почти не делает. Тем не менее, в феврале наследница Веры Брежневой опубликовала свежие фотографии, и народ в Сети был поражен ее красотой. Поклонники рассыпались в комплиментах, подчеркнув, что Сара совсем не похожа на Веру и красива совсем другой красотой.
А в «сториз» Сара опубликовала несколько кадров, сообщив, что скоро грядет открытие ее студии дизайна интерьеров. По некоторым данным, случится это в одной из стран Европы. Интересно, что на страничке Сары указаны два города Швейцарии и Италии - Женева и Милан соответственно.