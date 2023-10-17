Очередное слушание по делу беженца из Судана, изнасиловавшего школьницу, началось с акции протеста

Во вторник в десять часов утра перед зданием Тартуского уездного суда стояла женщина, державшая перед собой два плаката. Один плакат был также прикреплен к ее спине. «Я пришла сюда, чтобы выразить протест против ввоза сюда нелегалов. Уже ранним утром в Выру можно увидеть нелегалов в автобусе», - говорит Тамара Егоров, чей предыдущий опыт заставил ее настороженно относиться к иммигрантам. «Дело не в цвете кожи, а в агрессивном поведении. Они приезжают сюда и начинают командовать, и это проблема. Ваши вещи просто мешают им. Ваша собака мешает им, ваша машина, они считают все здесь своим», - говорит она.