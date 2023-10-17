Умер звезда КВН Сергей Сивохо

Украинский телеведущий и бывший участник КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет.
Украинский актер, звезда КВН, бывший креативный продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста.
Отмечается, что Сивохо ушел из жизни в 05:40 17 октября на 55-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких.
Ночью 17 октября доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина сообщала о смерти Сергея Сивохо. Позже она уточнила, что Сивохо жив, но находится в критическом состоянии с минимальными шансами выжить. Сегодня смерть Сергея Сивохо подтвердили родные.