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Копите деньги! Легендарный пивной фестиваль Õllesummer возвращается с еще большим размахом

Limon.ee
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Armin van Buuren на последнем фестивале Õllesummer 2018 перед его временной заморозкой.
Armin van Buuren на последнем фестивале Õllesummer 2018 перед его временной заморозкой. Фото: Madis Sinivee

Крупнейший эстонский фестиваль Õllesummer возвращается после пятилетнего перерыва. Развлекательный фестиваль пройдет на Певческом поле Таллинна с 3 по 6 июля 2024 года. В следующем году Õllesummer отметит свое 30-летие.

Пивной фестиваль Õllesummer с 2018 года находился на паузе до лучших времен. Рихо Рыымус, основавший фестиваль в 1994 году, возвращается вместе с командой профессионалов. 

«Единая цель команды - сделать мероприятие крупнейшим фестивалем развлечений не только в Балтийском регионе, но и среди стран Скандинавии. Здесь найдется что-то для каждого», - сказал Рихо Рыымус, добавив, что самое главное - обеспечить хорошие развлечения для как можно более широкой аудитории и посетителей всех возрастов».

Марье Хансар, которая долгое время была директором Õllesummer, сказала, что она рада тому, что крупный фестиваль вновь появится в секторе развлечений Эстонии. «Я надеюсь, что традиция Õllesummer в новых руках будет, по крайней мере, столь же успешной, как и до сих пор, и что всё сложится наилучшим образом. Я, конечно, с нетерпением жду приглашения на большой праздник», - прокомментировал Марье Хансар.

В честь 30-летнего юбилея завтра, 18 октября, в 10:00 в Piletilevi поступит в продажу 5 000 праздничных билетов по специальным ценам. Первые 5 000 билетов на четыре дня будут стоить 30 евро, а на один день - 15 евро.

Ведущие эстонские производители пива Saku и A Le Coq, а также флагман спиртных напитков Liviko уже дали согласие на активное участие. Начаты переговоры с рядом торговых компаний, планируются специальные решения и зоны. Первые громкие имена в развлекательной программе будут объявлены в декабре этого года.

Марье Хансар, много лет руководившая Õllesummer, передала эстафету, и бразды правления взяло на себя трио в составе Стен-Эрика Яантсона (главного организатора Õllesummer), Рихо Рыымуса (патрона Õllesummer) и Рено Хекконенса (главного продюсера Õllesummer).

Õllesummer.
Õllesummer. Фото: Промо
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