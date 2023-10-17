Австралийские пожарные снялись топлес для своего традиционного календаря

Австралийские пожарные выпустили календарь на 2024 год, для которого по традиции снялись в полуобнаженном виде и вместе с животными. Этому проекту уже много лет: каждый год пожарные Австралии из различных подразделений участвуют в съемках календаря, все деньги от продажи которого идут на благотворительность.