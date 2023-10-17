Австралийские пожарные снялись топлес для своего традиционного календаря

Австралийские пожарные выпустили календарь на 2024 год, для которого по традиции снялись в полуобнаженном виде и вместе с животными. Этому проекту уже много лет: каждый год пожарные Австралии из различных подразделений участвуют в съемках календаря, все деньги от продажи которого идут на благотворительность.
Первый календарь вышел ещё в 1993 году - деньги от его продажи пошли в поддержку фонда, занимающегося лечением тяжелых ожогов у детей. За годы своего существования проект получил широкую известность во всем мире: концепция «мускулистые обнаженные тела плюс милые зверушки» оказалась очень востребованной и коммерчески прибыльной.
Сейчас выпускают сразу несколько версий календаря: со щенками, котятами, лошадьми, другими животными и классическую версию - без животных.
«Попасть» в календарь пожарным непросто, так как конкуренция за участие в съемках бешеная: желающие стать героями календаря сидят на диетах и усиленно занимаются в спортзале, чтобы достичь наилучшей физической формы и пройти кастинг.
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