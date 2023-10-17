ЮМОР ДЛЯ КАЖДОГО ⟩ В Таллинне выступит комик Руслан Белый

Руслан Белый везет в Таллинн «Свой голос». Это новая программа известного комика, которая будет представлена на сцене Русского культурного центра 19 февраля.
«Свой Голос» - это не только об артисте, это голос каждого из нас. В новом стендап-концерте Руслана Белого только искренность: глубокие рассуждения о традициях и ограничениях, о силе и слабости, о теме отцов и детей. Емкий, глубокий концерт, главный посыл которого: слушать свое сердце и обязательно стараться воплощать свои мечты!
Выступления Руслана Белого - легкий юмор, понятный каждому. Два предыдущих сольных концерта Indicator и «Все еще» зрители посмотрели на онлайн-площадках более шести миллионов раз.
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