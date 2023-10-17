ЮМОР ДЛЯ КАЖДОГО ⟩ В Таллинне выступит комик Руслан Белый

«Свой Голос» - это не только об артисте, это голос каждого из нас. В новом стендап-концерте Руслана Белого только искренность: глубокие рассуждения о традициях и ограничениях, о силе и слабости, о теме отцов и детей. Емкий, глубокий концерт, главный посыл которого: слушать свое сердце и обязательно стараться воплощать свои мечты!