Умерла актриса Сюзанна Сомерс

За день до своего 77-летия скончалась звезда американских ситкомов Сюзанна Сомерс. Об этом сообщает People.

Известно, что знаменитость ушла из жизни от агрессивной формы рака молочной железы, с которой боролась более 23 лет, в воскресенье, 15 октября, у себя дома. Ее окружали ее любящий муж Алан, сын Брюс и ближайшие родственники.

«Ее семья собралась, чтобы отпраздновать ее 77-й день рождения 16 октября. Зато они будут праздновать ее необычную жизнь и хотят поблагодарить миллионы ее поклонников и последователей, которые очень любили ее», - отметил в заявлении изданию публицист Сомерс от имени семьи актрисы.

Также, по словам представителя Сюзанны, на этой неделе состоится частное семейное захоронение, а в ноябре пройдет поминальная панихида.

В июле Сомерс сообщила в Instagram, что у нее произошел рецидив рака груди впервые с момента, когда ей поставили диагноз в 2000 году.