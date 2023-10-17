ФОТО ⟩ Пистолет и говорящий голубь: в Риге с аншлагом прошел спектакль Ренаты Литвиновой

Главная героиня спектакля, Ведьма в исполнении самой Литвиновой, тоскует по исчезнувшему куда-то возлюбленному, общается с говорящим по-французски голубем по имени Пижон и заводит интрижку с комнатным растением. Буквально.

Все так. Внятной истории в пьесе «Кактус» ждать не стоит - слово «сюжет» в творческом мире Литвиновой - сугубо неприличное, даром что по образованию она - именно сценарист. Вся правда ее спектакля - в образах и их эволюции, и для верных поклонников, несмотря на глубокую «нишевость» творчества Литвиновой, такая подмена проходит совершенно безболезненно. И поклонников таких, судя по полностью выкупленному большому залу Латвийского национального театра два вечера подряд - вполне хватает.

«Просто здесь прекрасные люди. Здесь есть моя публика. Да, она как ни странно находится здесь - в этой прекрасной стране», - сказала постановщица в интервью Rus.LSM.lv.

Спектакли Литвиновой завершили ее осенние визиты в латвийскую столицу - в сентябре в Splendid Palace режиссер представила свои фильмы «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер». Однако уже в ноябре она символично вновь вернется на рижскую сцену - в Новом Рижском театре состоится премьера спектакля «Страна глухонемых» на латышском языке с Чулпан Хаматовой по мотивам повести Литвиновой «Обладать и принадлежать» и основанного на ней фильма Валерия Тодоровского. Актриса пообещала посетить премьеру.

Галерея: В Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой «Кактус»