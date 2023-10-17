ФОТО ⟩ Пистолет и говорящий голубь: в Риге с аншлагом прошел спектакль Ренаты Литвиновой

Звездные гости, вычурные платья и неожиданное убийство: на сцене Латвийского национального театра в Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой «Кактус». На шумном мероприятии побывал журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев.
Главная героиня спектакля, Ведьма в исполнении самой Литвиновой, тоскует по исчезнувшему куда-то возлюбленному, общается с говорящим по-французски голубем по имени Пижон и заводит интрижку с комнатным растением. Буквально.
Все так. Внятной истории в пьесе «Кактус» ждать не стоит - слово «сюжет» в творческом мире Литвиновой - сугубо неприличное, даром что по образованию она - именно сценарист. Вся правда ее спектакля - в образах и их эволюции, и для верных поклонников, несмотря на глубокую «нишевость» творчества Литвиновой, такая подмена проходит совершенно безболезненно. И поклонников таких, судя по полностью выкупленному большому залу Латвийского национального театра два вечера подряд - вполне хватает.
«Просто здесь прекрасные люди. Здесь есть моя публика. Да, она как ни странно находится здесь - в этой прекрасной стране», - сказала постановщица в интервью Rus.LSM.lv.
Спектакли Литвиновой завершили ее осенние визиты в латвийскую столицу - в сентябре в Splendid Palace режиссер представила свои фильмы «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер». Однако уже в ноябре она символично вновь вернется на рижскую сцену - в Новом Рижском театре состоится премьера спектакля «Страна глухонемых» на латышском языке с Чулпан Хаматовой по мотивам повести Литвиновой «Обладать и принадлежать» и основанного на ней фильма Валерия Тодоровского. Актриса пообещала посетить премьеру.
Галерея: В Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой «Кактус»
Рассказывать про «Кактус» оказывается просто и трудно одновременно. Несмотря на общественную позицию (Литвинова осудила вторжение РФ в Украину и покинула Россию), никакой актуальности в бытовом смысле в этом спектакле нет - это то самое мифическое «искусство вне политики» про любовь, о котором так много говорят. Любопытно, что Россия за время 30-летней карьеры Литвиновой умудрилась пережить несколько метаморфоз, в том числе - совершенно монструозных. Актриса же так и оказалась верна собственным снам, хоть и покорила этим многих «чисто русских» кинорежиссеров - Александра Митту, Алексея Балабанова, Константина Мурзенко и других.
«Кактус» - плоть от плоти еще одна работа Литвиновой, очередное звено в цепи ее самоповторов со всеми излюбленными инструментами, фокусами и игрушками. Вычурные платья, показная загадочность, пространные разговоры про любовь, сказки, сны и внезапное (само-)убийство - созданная актрисой Вселенная работает на одном и том же топливе с середины 90-х, когда ее привела в кино легендарная Кира Муратова, вместе с которой они сделали 6 полнометражных фильмов. «Кира научила меня прощать. И быть женщиной-режиссером - тоже научила она. Она - мой университет, который длился 30 лет», - говорила актриса о своем менторе.
И не зря - именно кино поглотило Ренату с головой. Даже театр в «Кактусе» периодически превращается в кинотеатр: с небес опускается экран, а темноту зала прорезает луч кинопроектора. Тогда острее всего ощущаешь, что все «чудо-юдство» Литвиновой куда естественнее выглядит в кино, а если конкретнее - в коротких этюдах или клипах. Лучший пример тому - музыкальное видео «Мы разбиваемся» для соратницы и подруги Литвиновой - Земфиры.
Музыка рок-певицы в спектакле также появляется, а ближе к концу представления звучит даже ее голос - песня, записанная специально для «Кактуса». По иронии, именно тогда созданная Литвиновой мечтательная иллюзия наконец с грохотом рассыпается, потому что невозможно избавиться от ощущения, что песня Земфиры на те же темы одиночества и ожидания любимого, справилась с той же задачей куда талантливее, понятнее и, что главное - короче, чем целый спектакль Литвиновой.