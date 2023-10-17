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ФОТО ⟩ Стопка пиццы целый час остывала на барной стойке ресторана в ожидании курьера

Комментарий Bolt
Трийн Роос
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Пицца. Иллюстративный снимок.
Пицца. Иллюстративный снимок. Фото: Jan Randar Raidma

Столичный ресторан Controvento, расположенный в Старом городе, сообщил в социальных сетях, что в субботу многим клиентам пришлось так долго ждать свой заказ, что еда остыла. «Здесь только один курьер, его сумка вмещает только семь коробок с пиццой. Мы ждем еще двух курьеров, чтобы они забрали все остальные пиццы. Никто не знает, когда курьеры приедут», - поделился своим недовольством ресторан. Хотя в компании Bolt говорят, что извинились за задержку, владелец ресторана утверждает, что никаких извинений до него не дошло.

В субботу днем в ресторана Controvento в Старом городе курьера ждала большая стопка пиццы. В 16:00, когда пиццы были готовы, в ресторан приехал только один курьер, который смог увезти лишь семь коробок.

«Сегодня, дождливый день, во многом потому, что пиццы Controvento должны были быть теплыми и вкусными, курьер должен был забрать 21 коробку еще в 16:00», - написал таллиннский ресторан на своей странице в Facebook.

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