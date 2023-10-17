ФОТО ⟩ Стопка пиццы целый час остывала на барной стойке ресторана в ожидании курьера

Столичный ресторан Controvento, расположенный в Старом городе, сообщил в социальных сетях, что в субботу многим клиентам пришлось так долго ждать свой заказ, что еда остыла. «Здесь только один курьер, его сумка вмещает только семь коробок с пиццой. Мы ждем еще двух курьеров, чтобы они забрали все остальные пиццы. Никто не знает, когда курьеры приедут», - поделился своим недовольством ресторан. Хотя в компании Bolt говорят, что извинились за задержку, владелец ресторана утверждает, что никаких извинений до него не дошло.