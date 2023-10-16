ФОТО ⟩ «Это ужасно!» Жителей района Каларанд испугал странный запах: на место прибыли спасатели

В понедельник днем житель района Каларанд сообщил о странном запахе как внутри помещения, так и снаружи. «Это действительно ужасно», - пишет обеспокоенный мужчина. Однако Спасательный департамент уверяет, что причин для беспокойства нет.
«Я очень беспокоюсь, потому что запах просто ужасный», - говорит житель столичного района Каларанд и утверждает, что специфический запах стоит как на улице, так и в помещении. «Я думаю, что это запах газа», - говорит он.
Представитель Спасательного департамента сообщил, что к ним уже обратились местные жители. «Человек сообщил, что чувствует сильный запах газа. Спасатели выехали на место для проверки, но ничего не обнаружили. Приборы также ничего не показали», - сказал представитель пресс-службы порталу Elu24.