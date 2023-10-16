ЭТО НЕЧТО! ⟩ Вы только посмотрите, что финский рэпер Käärijä вытворял на выходных в Таллинне

Да-да, это тот самый тип, который чуть не выиграл Евровидение 2023 с зажигательной песней Cha Cha Cha в Ливерпуле (Великобритания), но он уступил лишь мегапопулярной Loreen из Швеции.

Маленькая девочка Эльза Салуметс расплакалась на камеру, так сильно ей понравился концерт любимого артиста. «Он такой классный, дружелюбный, здоровский, всем нравится. Его песни крутые», - говорит девочка, рыдая. А вот мальчик по имени Микк стал президентом артиста: «Он протянул флаг и сказал - You are my president!» Финские гостьи Анника, Инга и Яаника сказали, что этот концерт был ничем не хуже, чем в Финляндии. Кроме того, они очень гордятся, что у них есть такой артист. «Он - наша гордость», - сказали они.

Журналисты программы Reporter посмотрели, сколько стоит мерч артиста. Футболка стоит 35 евро, кофта - 80 евро, сумка - 20 евро, есть еще диски, стаканчики и вишенка на торте - зеленые сережки.

Перед концертом Käärija рассказал, что здесь он должен говорить по-английски, потому что он не владеет эстонским. Еще в прошлый раз на выступлении у нас в стране было много молодежи и подростков, что ему очень понравилось. На эстонском он знает несколько фраз - Tere tulemast ja Istu mu kõrval.

За кулисами ему нужна вода и туалет. И это главные пожелания. «Зачем вам нужен туалет?» - поинтересовалась журналистка. Артист ответил: «Чтобы писать и какать!»

Во время интервью у Käärija был маникюр, ведущие программы Reporter оценили это!