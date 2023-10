ЭТО НЕЧТО! ⟩ Вы только посмотрите, что финский рэпер Käärijä вытворял на выходных в Таллинне

Маленькая девочка Эльза Салуметс расплакалась на камеру, так сильно ей понравился концерт любимого артиста. «Он такой классный, дружелюбный, здоровский, всем нравится. Его песни крутые», - говорит девочка, рыдая. А вот мальчик по имени Микк стал президентом артиста: «Он протянул флаг и сказал - You are my president!» Финские гостьи Анника, Инга и Яаника сказали, что этот концерт был ничем не хуже, чем в Финляндии. Кроме того, они очень гордятся, что у них есть такой артист. «Он - наша гордость», - сказали они.