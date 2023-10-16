58-летняя Элизабет Херли восхитила Сеть фигурой в белом купальнике

Херли снялась в белом цельном купальнике и пеньюаре. Она прошлась перед камерой.

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.