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58-летняя Элизабет Херли восхитила Сеть фигурой в белом купальнике

Limon.ee
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Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: Michael loccisano

58-летняя британская актриса Элизабет Херли опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором показала дефиле перед камерой, пишет Гордон.

Херли снялась в белом цельном купальнике и пеньюаре. Она прошлась перед камерой.

«Всегда приятно просыпаться под Bananarama», – написала актриса.

Bananarama – это британская поп-группа, которая стала известна в 1980-е годы.

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

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