58-летняя Элизабет Херли восхитила Сеть фигурой в белом купальнике

58-летняя британская актриса Элизабет Херли опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором показала дефиле перед камерой, пишет Гордон.
Херли снялась в белом цельном купальнике и пеньюаре. Она прошлась перед камерой.
«Всегда приятно просыпаться под Bananarama», – написала актриса.
Bananarama – это британская поп-группа, которая стала известна в 1980-е годы.
Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.