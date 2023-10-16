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ТРАГЕДИЯ В США ⟩ Пожилой арендодатель зарезал 6-летнего мальчика из-за его палестинского происхождения

Limon.ee
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Джозеф Чуба
Джозеф Чуба Фото: Will County Sheriff / Handout via REUTERS / Scanpix

Американские СМИ сообщают об ужасном убийстве в городке Плейнфилд (пригород Чикаго) в штате Иллинойс. Местный житель зарезал шестилетнего мальчика-мусульманина и серьезно ранил его 32-летнюю мать, сообщила в воскресенье полиция, отметив, что преступление ненависти связано с продолжающейся сейчас войной Израиля и террористической группировки ХАМАС, пишет Elu24.

В субботу 32-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что на них с сыном напал с ножом владелец съемного жилья, в котором они проживают.

Приехавшие по вызову медики увидели страшную картину. Женщине было нанесено более 10 ножевых ударов, ее шестилетнему сыну - более 20.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали смерть мальчика по имени Вади аль-Фаюм. Его мать, Ханаан Шахин, выжила. В американской прессе их называют «палестинскими американцами».

Полиция арестовала подозреваемого, Джозефа Чубу (71 год), владельца недвижимости, в которой проживали пострадавшие.

Как заявили в офисе местного шерифа, следствие установило, что «жертвы этого жестокого нападения стали мишенью для подозреваемого из-за того, что были мусульманами, а также из-за текущего ближневосточного конфликта с участием ХАМАСа и израильтян».

Чубе уже предъявили обвинение в умышленном убийстве, покушении на убийство, двух эпизодах преступлений на почве национальной розни и нанесении телесных повреждений при помощи холодного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Согласно показаниям знакомых и соседей, до этого нападения у Чубы и жильцов все было гладко, они поддерживали хорошие отношения, домовладелец даже построил для мальчика детский домик на дереве.

Согласно показаниям матери, Чуба пришел к жильцам в субботу, когда отца ребенка не было дома. Он стал наносить удары ножом матери, «выкрикивая фразы против мусульман». Женщина заперлась в ванной и стала звонить в полицию. Чубу схватил приехавший патруль, а мать, выйдя из ванной, увидела, что сын лежит на полу со множественными ранениями.

Из публикаций в американской прессе известно также, что у семьи пострадавших имеются родственники в Газе, об этом рассказал дядя убитого мальчика, Юсеф Ханнон. Возможно, в будущем станут известны новые детали, проливающие свет на мотивы Чубы.

На данный момент ни следствие, ни американские мусульмане не говорят о какой-либо связи Чубы с Израилем. 

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