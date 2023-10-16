ТРАГЕДИЯ В США ⟩ Пожилой арендодатель зарезал 6-летнего мальчика из-за его палестинского происхождения

В субботу 32-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что на них с сыном напал с ножом владелец съемного жилья, в котором они проживают.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n — CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023

Приехавшие по вызову медики увидели страшную картину. Женщине было нанесено более 10 ножевых ударов, ее шестилетнему сыну - более 20.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали смерть мальчика по имени Вади аль-Фаюм. Его мать, Ханаан Шахин, выжила. В американской прессе их называют «палестинскими американцами».

Полиция арестовала подозреваемого, Джозефа Чубу (71 год), владельца недвижимости, в которой проживали пострадавшие.

Как заявили в офисе местного шерифа, следствие установило, что «жертвы этого жестокого нападения стали мишенью для подозреваемого из-за того, что были мусульманами, а также из-за текущего ближневосточного конфликта с участием ХАМАСа и израильтян».

Чубе уже предъявили обвинение в умышленном убийстве, покушении на убийство, двух эпизодах преступлений на почве национальной розни и нанесении телесных повреждений при помощи холодного оружия при отягчающих обстоятельствах.