Американские СМИ сообщают об ужасном убийстве в городке Плейнфилд (пригород Чикаго) в штате Иллинойс. Местный житель зарезал шестилетнего мальчика-мусульманина и серьезно ранил его 32-летнюю мать, сообщила в воскресенье полиция, отметив, что преступление ненависти связано с продолжающейся сейчас войной Израиля и террористической группировки ХАМАС, пишет Elu24.
ТРАГЕДИЯ В США ⟩ Пожилой арендодатель зарезал 6-летнего мальчика из-за его палестинского происхождения
В субботу 32-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что на них с сыном напал с ножом владелец съемного жилья, в котором они проживают.
We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n— CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023
Приехавшие по вызову медики увидели страшную картину. Женщине было нанесено более 10 ножевых ударов, ее шестилетнему сыну - более 20.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали смерть мальчика по имени Вади аль-Фаюм. Его мать, Ханаан Шахин, выжила. В американской прессе их называют «палестинскими американцами».
Полиция арестовала подозреваемого, Джозефа Чубу (71 год), владельца недвижимости, в которой проживали пострадавшие.
Как заявили в офисе местного шерифа, следствие установило, что «жертвы этого жестокого нападения стали мишенью для подозреваемого из-за того, что были мусульманами, а также из-за текущего ближневосточного конфликта с участием ХАМАСа и израильтян».
Чубе уже предъявили обвинение в умышленном убийстве, покушении на убийство, двух эпизодах преступлений на почве национальной розни и нанесении телесных повреждений при помощи холодного оружия при отягчающих обстоятельствах.
Согласно показаниям знакомых и соседей, до этого нападения у Чубы и жильцов все было гладко, они поддерживали хорошие отношения, домовладелец даже построил для мальчика детский домик на дереве.
Согласно показаниям матери, Чуба пришел к жильцам в субботу, когда отца ребенка не было дома. Он стал наносить удары ножом матери, «выкрикивая фразы против мусульман». Женщина заперлась в ванной и стала звонить в полицию. Чубу схватил приехавший патруль, а мать, выйдя из ванной, увидела, что сын лежит на полу со множественными ранениями.
Из публикаций в американской прессе известно также, что у семьи пострадавших имеются родственники в Газе, об этом рассказал дядя убитого мальчика, Юсеф Ханнон. Возможно, в будущем станут известны новые детали, проливающие свет на мотивы Чубы.
На данный момент ни следствие, ни американские мусульмане не говорят о какой-либо связи Чубы с Израилем.