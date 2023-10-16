Что же это за рай такой? Охраннику популярной бургерной в центре Тарту предлагают впечатляющую зарплату

Кажется, либо это очень опасный объект, либо работодатель очень ценит своих сотрудников. Можно предположить, что здесь и то, и другое. Зарплата по эстонским меркам - внушительная. Даже чуть выше самой минимальной в Баварии (Германия). Итак, сколько же будет получать охранник, который согласится по ночам работать в ресторане Hesburger в центре Тарту?