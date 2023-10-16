Кажется, либо это очень опасный объект, либо работодатель очень ценит своих сотрудников. Можно предположить, что здесь и то, и другое. Зарплата по эстонским меркам - внушительная. Даже чуть выше самой минимальной в Баварии (Германия). Итак, сколько же будет получать охранник, который согласится по ночам работать в ресторане Hesburger в центре Тарту?
Что же это за рай такой? Охраннику популярной бургерной в центре Тарту предлагают впечатляющую зарплату
Смены у такого сотрудника лишь два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Работа длится с полуночи и до пяти часов утра, а зарплату предлагают высокую - 12 евро и 50 центов в час (до вычета налогов).
Для того, чтобы вас приняли на эту должность, нужно быть старше 18 лет, владеть эстонским языком на уровне не ниже B2, владение русским приветствуется. Достаточно лишь основного образования.
Работодатель предлагает не только зарплату, но и обучение, дополнительную медицинскую страховку, спортивную компенсацию и помощь чудесных коллег.
А вы бы согласились на такую должность за 12,50 евро в час?