Умер композитор Геннадий Гладков – автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!»

Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкой. Во время учебы в Московской консерватории, в 1961 году, написал музыку к спектаклю «Друг детства» театра «Современник». Тогда же начал работать для кино. В 1965 году выпустил свою первую пластинку «Волшебник Изумрудного города», пишет Meduza.

Геннадий Гладков - автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм «Бременские музыканты», композитором которого он стал. Гладков работал над продолжением мультфильма «По следам бременских музыкантов» (1973), где также спел партию Глупого короля. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню», «Ну, погоди!» и многим другим.