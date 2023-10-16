Мать эстонской звезды о трагической смерти сына: у меня есть Лаура, ради которой я живу

Певица Лаура Пылдвере побывала в гостях у программы Käbi ei kuku на Vikerraadio вместе со своей матерью Мартиной. В программе обсудили ушедшего из жизни брата Лауры - Грегора.
«С этим тяжело жить. И это невозможно преодолеть. С этим надо научиться жить», - призналась Мартина Пылдвере на Vikerraadio. «Неизбежно возникает ощущение, что какое право ты имеешь жить дальше, когда твоего ребенка больше нет. Эта мысль возникает и никуда не исчезает... Тогда ты находишь причины для существования», - говорит Мартина.
«Я очень быстро пришла к мысли, что я очень благодарна ему за то, что он вообще был в моей жизни. Удивительный человек. Это чувство благодарности в какой-то мере помогло мне. И то, что у меня есть Лаура, ради которой я могу жить дальше», - призналась она.
Мартина рассказала, что в ее кабинете до сих пор хранятся фотографии обоих детей. «Грегор смотрит на меня на одной из фотографий, сделанных во время свадьбы Лауры», - сказала Мартина. «Я не пытаюсь забыть его. Сегодня ночью я видела его во сне. Мне нравится мысль, что он где-то здесь и сейчас. Я не создаю мир, где его не существует».
В эфире радиошоу Лаура также вспомнила о своем ушедшем брате. «Я помню день, когда он родился. Я была так горда и счастлива. Мы купили букет, и я выбрала голубую бабочку для своего младшего брата. Я была заботливой старшей сестрой», - сказала Лаура. «Он был интересной персоной... У него были было невероятное чувство стиля, я не знаю, откуда оно взялось».
Мартина отметила, что у сестры и брата были общие черты. «Они дополняли друг друга».
22 декабря 2016 года поступило сообщение о том, что в одном из отелей в районе Таптхонг города Районг (Королевство Таиланд) обнаружено тело 20-летнего эстонца. Тело принадлежало Грегору Пылдвере, брату Лауры Пылдвере, который, по данным тайской полиции, умер от передозировки кокаина.
22 декабря 2022 года певица написала к фотографии, размещенной на ее странице в социальной сети: «Я закрываю глаза, и ты всегда со мной. Сегодня мы празднуем день рождения моего брата, который следит за нами с облаков. Спасибо тебе, Грегор, за то, что сделал меня той девушкой, которой я являюсь сегодня. За твою любовь к моде. За радость и веселье, которые мы испытывали вместе. Ты - навсегда».