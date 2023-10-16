Мать эстонской звезды о трагической смерти сына: у меня есть Лаура, ради которой я живу

«С этим тяжело жить. И это невозможно преодолеть. С этим надо научиться жить», - призналась Мартина Пылдвере на Vikerraadio. «Неизбежно возникает ощущение, что какое право ты имеешь жить дальше, когда твоего ребенка больше нет. Эта мысль возникает и никуда не исчезает... Тогда ты находишь причины для существования», - говорит Мартина.

«Я очень быстро пришла к мысли, что я очень благодарна ему за то, что он вообще был в моей жизни. Удивительный человек. Это чувство благодарности в какой-то мере помогло мне. И то, что у меня есть Лаура, ради которой я могу жить дальше», - призналась она.

Мартина рассказала, что в ее кабинете до сих пор хранятся фотографии обоих детей. «Грегор смотрит на меня на одной из фотографий, сделанных во время свадьбы Лауры», - сказала Мартина. «Я не пытаюсь забыть его. Сегодня ночью я видела его во сне. Мне нравится мысль, что он где-то здесь и сейчас. Я не создаю мир, где его не существует».