ВИДЕО ⟩ Пошел в туалет и сбежал: мужчина бросил девушку в ресторане, увидев, сколько она съела

Вместе они посетили устричный ресторан в Атланте, США, где она угостилась четырьмя дюжинами устриц по цене 15 долларов за порцию.

Но на этом всё не закончилось: пользовательница соцсети также заказала себе крабовые котлетки и картофель, запивая мартини.

Она призналась, что ее неназванный партнер был несколько шокирован, глядя на нее, как на сумасшедшую, но она продолжала есть, сказав: «Крошка, ты пригласил меня на свидание. Я буду есть».

В клипе слышно, как она громко глотает морепродукты и причмокивает губами. Она явно отлично провела время, поскольку оценила еду на десять из десяти.

Ухажера, конечно, не поразили ее действия, и когда он увидел счет в 184 доллара (примерно 175 евро), извинился, сказав, что пошел в туалет. В это время он воспользовался своим шансом и больше не вернулся к столу, оставив любительницу устриц оплачивать чек самостоятельно.