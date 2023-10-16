ВИДЕО ⟩ Пошел в туалет и сбежал: мужчина бросил девушку в ресторане, увидев, сколько она съела

Он написал ей потом сообщение. Любительница морепродуктов испугала своего спутника, съев почти 50 устриц. Пользователь TikTok @equanaaa решила пойти на свидание с мужчиной, который, по ее словам, некоторое время хотел выпить с ней вина и поужинать, пишет TSN.
Вместе они посетили устричный ресторан в Атланте, США, где она угостилась четырьмя дюжинами устриц по цене 15 долларов за порцию.
Но на этом всё не закончилось: пользовательница соцсети также заказала себе крабовые котлетки и картофель, запивая мартини.
Она призналась, что ее неназванный партнер был несколько шокирован, глядя на нее, как на сумасшедшую, но она продолжала есть, сказав: «Крошка, ты пригласил меня на свидание. Я буду есть».
В клипе слышно, как она громко глотает морепродукты и причмокивает губами. Она явно отлично провела время, поскольку оценила еду на десять из десяти.
Ухажера, конечно, не поразили ее действия, и когда он увидел счет в 184 доллара (примерно 175 евро), извинился, сказав, что пошел в туалет. В это время он воспользовался своим шансом и больше не вернулся к столу, оставив любительницу устриц оплачивать чек самостоятельно.
Дама разозлилась и прислала ему сообщение. В ответ спутник написал: «Я предложил выпить, а ты заказала всю эту еду». Тем не менее, он предложил придерживаться своего соглашения по оплате напитков, добавив: «Я могу вернуть деньги за напитки».