ВИДЕО ⟩ «Лучше утка в руке, чем автомат на плече!» Журналист Эдгар Гергель и бровью не повел на «Прожарке» кавээнщиков

На «Прожарке» Эдгара Гергеля соревновались в остроумии четверо юмористов. Многие шутки были, увы, совсем не смешные, а скорее, притянутыми за уши. Кубок за лучшую «Прожарку» взял, и вполне заслужено, Виктор Ясска – капитан команды из одного человека «Лобстер от смеха». Именно его выступление мы решили опубликовать целиком. Смотрите видео!

«Эдгар, ты работаешь на портале Limon.ee, поэтому сегодня я не буду тебя прожаривать, я просто выжму из тебя все соки», - предупредил Виктор Ясска в самом начале своего выступления.

Основная идея заключается в том, чтобы высмеивать приглашенных звезд. Формат проекта подразумевает жесткий, порой грубый, но честный юмор.

Далее юморист изумился выбором жертвы «Прожарки». «Вообще, этот формат подразумевает, что приглашается какая-то известная, популярная личность. Но не сегодня! С другой стороны, я подумал: может, я зря наговариваю на человека, может, он известный?» - чтобы развеять свои сомнения юморист вбил имя главреда портала Limon.ee в поисковик Google. Там выяснились интересные подробности.

«Лучше утка в руке, чем автомат на плече», - отметил Ясска тот факт, что Эдгар Гергель заменил армию альтернативной службой.

«Эдгар не занимается сортировкой мусора, весь мусор он выкладывает на портал Limon.ee», - продолжал юморист.

Досталось журналисту и за его фамилию. Ясска пошутил, что с такой фамилией нужно было быть лицом какого-нибудь лекарственного препарата:

«Проблемы с суставами? Принимайте ГерГель!»

Шутили в этот вечер много и о его работе тамадой, и о том, что когда-то, еще давным-давно, Эдгар Гергель работал в Макдональдсе, а потом в магазине Rimi. Некоторые шутки, казалось, были довольно обидные, но главред Limon.ee с достоинством выдержал испытание острословием. В конце «Прожарки» он взял ответное слово, чтобы тоже пошутить над каждым своим мучителем.