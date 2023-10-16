Минутка статистики: самые популярные имена младенцев в Эстонии в сентябре

Зарегистрировано десять пар близнецов, из них три пары мальчиков, одна пара девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 286 детей, в Харьюмаа - 108, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа - 47, в Йыгевамаа - 19, в Ярвамаа - 23, в Ляэнемаа - 21, в Ляэне-Вирумаа - 46, в Пыльвамаа - 12, в Пярнумаа - 41, в Рапламаа - 26, на Сааремаа - 23, в Тартумаа - 125, в Валгамаа - 15, в Вильяндимаа - 36, в Вырумаа - 13.

В сентябре самыми популярными именами для девочек были Элли, Ева, Нора и Саара (6) и Изабель, Мия и София (5). Для мальчиков самыми популярными именами были Мартин (8), Расмус и Робин (6) и Леон, Лукас, Мирон и Рагнар (5).

В сентябре было заключено 507 браков, из них 33 - нотариусами и 15 - священнослужителями. 212 браков были расторгнуты. В сентябре прошлого года было заключено 584 брака и зарегистрировано 222 развода.

В сентябре было зарегистрировано 1139 смертей, в то время как в прошлом году их было 1350.