«У нас действительно была проблема с клопами только в одном конкретном номере, и это подозрение подтвердил специалист», - сообщил управляющий престижным отелем в Таллинне. Он подтвердил, что проблема клопов была взята под контроль и больше не является для них повседневной заботой, и добавил: «Клопы появились в мире не в последние годы, они были всегда». Об этом пишет Elu24.

«В одной из гостиниц Таллинна тоже есть клопы», - прислали на почту редакции Elu24 сообщение в воскресенье вечером. Разоблачитель добавил, что как только он обнаружил в своем номере страшных кровососов, то сразу же отправился на ресепшн, чтобы сообщить об этом.