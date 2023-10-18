ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Еще одна кража в центре Таллинна: новой целью вора стал популярный ресторан

В середине прошлой недели, 12 октября, мы писали о том, что в ночь с 10 на 11 октября в барбершоп по адресу Пронкси, 3 залез вор, который перевернул салон с ног на голову и не забыл прихватить не только пачки кофе и алкоголь, но и машинки для стрижки. На выходных же читатель портала Limon.ee сообщил о еще одной краже, которая произошла в ресторане неподалеку.