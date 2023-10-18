В середине прошлой недели, 12 октября, мы писали о том, что в ночь с 10 на 11 октября в барбершоп по адресу Пронкси, 3 залез вор, который перевернул салон с ног на голову и не забыл прихватить не только пачки кофе и алкоголь, но и машинки для стрижки. На выходных же читатель портала Limon.ee сообщил о еще одной краже, которая произошла в ресторане неподалеку.
ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Еще одна кража в центре Таллинна: новой целью вора стал популярный ресторан
«Судя по всему, тот же вор, что обокрал барбершоп, также обокрал и наш ресторан Taiwaya (бывший Thai Food Thai Cook) на Гонсиори, 12a, в ночь с 13 на 14 октября», - пришло письмо на почту нашей редакции.
По словам информатора, скорее всего, входная дверь в ресторан была открыта отмычкой, поскольку видимых повреждений замка не было обнаружено.
«Когда вор пробрался внутрь, то сработала сигнализация, и вор в спешке побежал к кассовой зоне. Видимо, он хотел забрать кассу, но в темноте перепутал и прихватил старенький компьютер (хотя рядом лежал игровой, и куча другой электроники)», - добавляет отправитель письма. Через 10 минут приехала охрана, но вор уже успел скрыться с места преступления.
По оценке работника ресторана, ущерб составил около 300 евро. На место также была вызвана полиция, которая все зафиксировала.
Тот же или нет, это все-таки вор, что обокрал на прошлой неделе барбершоп, не известно.
Мы отправили запрос в Департамент полиции и погранохраны, но на момент публикации статьи не получили ответа.