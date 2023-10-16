ПОЖАР В АЭРОПОРТУ ⟩ Жительница Таллинна была вынуждена отменить долгожданный рейс по неожиданной причине

«Эта неделя должна была стать для меня особенной, поскольку мой короткометражный фильм, снятый год назад, будет впервые показан в Лондоне в рамках празднования дня рождения продюсерской компании», - говорит Хелия Силламаа, купившая билеты на самолет в Лондон еще летом.

«Шанс увидеть на большом экране то, что я сняла, наверное, больше никогда в жизни не получу», - говорит Хелия, которой, к сожалению, пришлось отменить долгожданную поездку.

«Незадолго до полета начали происходить зловещие совпадения», - рассказывает Хелия.

В первую очередь воздушное сообщение было нарушено из-за сильного штормового ветра. «Несколько моих знакомых эстонцев не смогли вовремя вернуться домой из Лондона, и я впервые в жизни испугалась, что будет, если мой рейс задержат на сутки и я не смогу попасть домой к своим детям. Если бы дети были постарше, то проблем бы не возникло, но моему младшему сыну всего полгода, и я не могу расставаться с ним более, чем на 24 часа», - признается Хелия.

«Когда приближался мой вылет, утром мы услышали от друга, что один из лондонских аэропортов загорелся», - рассказывает Хелия. «Я даже пошутила мужу: "Вот увидишь, это точно тот аэропорт, в который я должна лететь". И, конечно, так оно и оказалось!»

Крупный пожар остановил воздушное движение в лондонском аэропорту Лутон