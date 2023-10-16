Эстонский блогер и телеведущая Хелия Силламаа была вынуждена отменить долгожданную поездку в Лондон из-за пожара в аэропорту.
ПОЖАР В АЭРОПОРТУ ⟩ Жительница Таллинна была вынуждена отменить долгожданный рейс по неожиданной причине
«Эта неделя должна была стать для меня особенной, поскольку мой короткометражный фильм, снятый год назад, будет впервые показан в Лондоне в рамках празднования дня рождения продюсерской компании», - говорит Хелия Силламаа, купившая билеты на самолет в Лондон еще летом.
«Шанс увидеть на большом экране то, что я сняла, наверное, больше никогда в жизни не получу», - говорит Хелия, которой, к сожалению, пришлось отменить долгожданную поездку.
«Незадолго до полета начали происходить зловещие совпадения», - рассказывает Хелия.
В первую очередь воздушное сообщение было нарушено из-за сильного штормового ветра. «Несколько моих знакомых эстонцев не смогли вовремя вернуться домой из Лондона, и я впервые в жизни испугалась, что будет, если мой рейс задержат на сутки и я не смогу попасть домой к своим детям. Если бы дети были постарше, то проблем бы не возникло, но моему младшему сыну всего полгода, и я не могу расставаться с ним более, чем на 24 часа», - признается Хелия.
«Когда приближался мой вылет, утром мы услышали от друга, что один из лондонских аэропортов загорелся», - рассказывает Хелия. «Я даже пошутила мужу: "Вот увидишь, это точно тот аэропорт, в который я должна лететь". И, конечно, так оно и оказалось!»
Крупный пожар остановил воздушное движение в лондонском аэропорту Лутон
11 октября все рейсы были приостановлены до 14:00 по эстонскому времени, поскольку пожар на верхнем этаже автостоянки был настолько сильным, что привел к значительным структурным повреждениям и обрушениям.
Как сообщает BBC, четверо пожарных и один работник аэропорта были доставлены в больницу. «Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери и избегать этого района», - говорится в сообщении Службы спасения.
Эстонка решила остаться дома
«К счастью, никто серьезно не пострадал в результате пожара на стоянке в этом аэропорту, и воздушное сообщение было благополучно восстановлено, но я все равно была настолько напугана этой историей, что решила отменить свой полет. Хотя, с этой задержкой рейсов, я бы все равно могла бы успеть на своей мероприятие в Лондоне», - говорит блогер. Хелия посчитала, что слишком много знаков преподносит ей судьба в последние дни. Она решила остаться дома с семьей.
Когда блогер поделился своей печальной новостью в Instagram, подписчики поспешили его утешить. Они рассказали Хелии о прекрасных местах в Таллинне, где можно отлично провести время и почувствовать себя за границей.
«Я также спросил у своих подписчиков в Instagram, какие места в Таллине дают им ощущение, что они находятся за границей, и получил столько замечательных вариантов, что мне не терпится посетить их все», - написала блогер.
«Думаю, мораль этой истории в том, что не всегда нужно высовывать нос за пределы Таллинна», - считает Хеелия.