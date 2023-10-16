ФОТО ⟩ В Грузии завершился конкурс Miss & Mister Planet 2023: участники из Эстонии поразили весь мир

Mister Planet Estonia 2023 - Анатоли Погудин - великолепно представил Эстонию и заслужил почетный титул Mister Planet 3rd runner up.

«Для меня было исключительно приятно представлять Эстонию на престижном конкурсе Miss & Mister Planet. В этом мероприятии я достойно отражал богатство нашей культуры и общую сущность нашей страны. Наш национальный костюм вызвал восторг у жюри и мне очень приятно было получить такой признанный отклик. Участие в конкурсе принесло мне массу положительных эмоций. Я встретился с интересными людьми со всех уголков мира, собравшимися в этом уникальном месте. Рабочий коллектив был особенно приятным и дружелюбным. Завоевав почетное звание 3rd RUNNER UP, я ощутил невероятную гордость, особенно учитывая, что это было мое первое участие в подобных соревнованиях.

Для меня "Мистер Планета" - это не просто титул и лента, но и образ жизни. Я с нетерпением жду возможности продолжить представлять нашу страну на мировой арене и делиться ее культурным богатством. Главной целью всегда будет оставаться зеленая и здоровая планета, а также наше вложение в сохранение и продвижение нашей уникальной культуры для всех. От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня и болел за меня на этом невероятном пути!» - делится впечатлениями Анатолий Погудин.

Miss Planet Estonia 2023 - Анна Торгашова - стала великолепной фотомоделью и завоевала титул Miss Planet Photomodel 2023.