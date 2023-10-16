В конце сентября под ласковыми лучами солнца в живописной и гостеприимной Грузии, развернулась завораживающая история - мировой конкурс Miss & Mister Planet 2023. В этом уникальном событии встретились представители 15 стран, олицетворяющие разнообразие и многогранность культур с разных уголков нашей планеты.
ФОТО ⟩ В Грузии завершился конкурс Miss & Mister Planet 2023: участники из Эстонии поразили весь мир
Miss & Mister Planet - это не только конкурс красоты, но и талантов, обладающий богатой историей, насчитывающей уже более восьми лет.
Слоган этого конкурса прозвучал как призыв к действию: «Сохрани планету зеленой!». Сегодняшние конкурсы красоты вовсе не ограничиваются лишь внешними данными. Они поднимаются на новый уровень, ставя в центр внимания харизму, умение проявлять себя перед публикой, навыки самопрезентации и лидерские качества. Участники конкурса подвергались оценке профессионального жюри, которое ежедневно оценивало их выступления в рамках разнообразной конкурсной программы. Она включала в себя закрытые интервью с членами жюри, выходы в купальниках и национальных костюмах, репетиции шоу, выходы на красную ковровую дорожку в нарядах грузинского дизайнера Xatko, телевизионные интервью на грузинском телевидении, а также возможность насладиться красотами столицы Грузии.
Гала-финал Miss & Mister Planet 2023 прошел в историческом театре Шота Руставели, который сам по себе является жемчужиной Тбилиси. На ярком мероприятии присутствовали известные личности и знаменитости Грузии. Каждая страна представила национальные образы в костюмах, а затем произвела неизгладимое впечатление, выходя на подиум в вечерних платьях и костюмах, сопровождаемых мелодиями знаменитого грузинского певца Маркуса Метревели.
В этом году Эстонию достойно представили Анна Торгашова и Анатоли Погудин из Таллинна, которые были отобраны через закрытый кастинг. Национальный отбор в Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции и Норвегии был организован эстонским модельным агентством Staarikool.
Mister Planet Estonia 2023 - Анатоли Погудин - великолепно представил Эстонию и заслужил почетный титул Mister Planet 3rd runner up.
«Для меня было исключительно приятно представлять Эстонию на престижном конкурсе Miss & Mister Planet. В этом мероприятии я достойно отражал богатство нашей культуры и общую сущность нашей страны. Наш национальный костюм вызвал восторг у жюри и мне очень приятно было получить такой признанный отклик. Участие в конкурсе принесло мне массу положительных эмоций. Я встретился с интересными людьми со всех уголков мира, собравшимися в этом уникальном месте. Рабочий коллектив был особенно приятным и дружелюбным. Завоевав почетное звание 3rd RUNNER UP, я ощутил невероятную гордость, особенно учитывая, что это было мое первое участие в подобных соревнованиях.
Для меня "Мистер Планета" - это не просто титул и лента, но и образ жизни. Я с нетерпением жду возможности продолжить представлять нашу страну на мировой арене и делиться ее культурным богатством. Главной целью всегда будет оставаться зеленая и здоровая планета, а также наше вложение в сохранение и продвижение нашей уникальной культуры для всех. От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня и болел за меня на этом невероятном пути!» - делится впечатлениями Анатолий Погудин.
Miss Planet Estonia 2023 - Анна Торгашова - стала великолепной фотомоделью и завоевала титул Miss Planet Photomodel 2023.
«Возможность вновь представлять Эстонию в Грузии была истинным вдохновением для меня. Этот конкурс даровал мне не только огромный опыт, но и бесценные моменты, которые будут жить в моем сердце всегда. Участники этого события были как из сказки, их энергия и страсть к искусству были заразительны. Эти невероятные дни в Грузии подарили мне стимул, который будет мотором для моего долгого пути в искусстве и представлении Эстонии на мировых соревнованиях. С глубокой признательностью хочу поблагодарить организаторов и всех участников за эти волшебные моменты, заполненные эмоциями и творчеством в этой красивой стране», - полнилась Анна Торгашова.
Miss Planet Latvia 2023 - Николе Цернавска - также проделала замечательный путь, войдя в ТОП-5 и получив титул Miss Planet 3rd runner up.
«Участвовать в конкурсе красоты Miss and Mister Planet, где я представляла Латвию, было невероятным опытом. Этот опыт принес мне много эмоций и вдохновения. Заняв третье место, я чувствую гордость и благодарность всем, кто меня поддерживал на этом пути. Эта возможность выразить себя через модельное искусство оставила незабываемые впечатления в моей душе.
Я горжусь своими достижениями на этом конкурсе и полна решимости продолжать стремиться к большим высотам в мире моды и красоты. Это был для меня важный шаг в моей карьере, и я с нетерпением жду новых возможностей, которые будут открыты передо мной.
Мне также очень понравилась Грузия, которая была одной из стран, участвующих в конкурсе. Это невероятно гостеприимная и красивая страна с богатой культурой и историей. Я с удовольствием провела время здесь и надеюсь, что у меня будет еще возможность вернуться и исследовать эту удивительную часть мира более подробно», - поделилась Николе Цереавска.
Miss Planet Sweden 2023 - Карина Линник - была выбрана победительницей среди европейских участниц, завоевав титул Miss Planet Europe 2023.
«Miss and Mister Planet - это действительно великолепный конкурс. На этом мероприятии я представляла Швецию и получила титул Miss Planet Europe 2023. Этот конкурс подарил мне незабываемый опыт, новые увлекательные знакомства и множество приятных и положительных эмоций. Шарм Грузии не имеет равных, и он манит меня вернуться в эту страну не один раз. Большая благодарность организаторам и участникам конкурса за совместно проделанную работу», - рассказала Карина Линник.
Miss Planet Finland 2023 - Анника Хременков - была отмечена жюри как самая грациозная и стала Miss Planet Grace 2023.
«Завоевав титул Miss Planet Grace на конкурсе, я почувствовала неописуемое вдохновение. Участие в этом конкурсе открыло передо мной новые горизонты и углубило понимание важности разнообразия и красоты во всех ее проявлениях. Я была рада дать интервью на грузинском телевидении, где я также дефилировала в платье от дизайнера Siret Design, а образ украсили аксессуары от дизайнера Marika Pavluss. Самым ярким моментом для меня стало единство разных культур и национальностей, собравшихся на одной сцене. Благодаря участию в конкурсе, я получила не только титул, но и новых друзей, и уверенность в том, что красота нашего мира бесконечно разнообразна и удивительна», - рассказала Анника Хременков.
Miss Planet Norway 2023 - Алина Сафронова - заслужила титул Miss Charm 2023.
«Я благодарна организаторам конкурса Miss & Mister Planet 2023. Это был невероятный опыт и знакомство с прекрасной Грузией.
Здесь не только великолепная еда, но и вдохновляющие пейзажи. Я мечтала провести здесь еще больше времени, наслаждаясь интересными беседами с другими участниками. В ходе конкурса каждый из нас был сфокусирован на достижении своей цели, и именно это объединило нас после финала. Я обязательно рекомендую всем, кто мечтает испытать себя, принять участие в этом замечательном конкурсе», - поделилась своими впечатлениями Miss Planet Charm 2023, Алина Сафронова.
В прошлом году на мировом финале Miss & Mister Planet 2022 Эстонию великолепно представила Анна Бирюкова, хозяйка школы моделей Staarikool, которая завоевала гран-при конкурса, став Top Model of the Planet 2022. В этом году Анна, как победительница и национальный директор, была приглашена в качестве члена международного жюри и была удостоена награды «Лучший национальный директор 2023».
«Для меня это была огромная честь и ответственность выбрать и представить кандидатов из разных стран. Я горжусь своими подопечными и их достижениями. Все они вложили много усилий в подготовку, работу над собой, создание образов и костюмов. Занять место в ТОП-5 как среди мисс, так и мистер, - это замечательный результат», - подчеркнула Анна Бирюкова, региональный директор конкурса Miss & Mister Planet 2023.