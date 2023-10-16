ГОРОСКОП НА 17 ОКТЯБРЯ ⟩ Тельцы добьются успеха, Стрельцам приходится рассчитывать только на себя

Овен

Овны должны настроиться на боевой лад - сегодня им придется преодолевать весьма значительные препятствия. То, как складываются отношения с любимым человеком, не радует совершенно: старые противоречия обостряются до предела, к тому же появляются новые проблемы, тоже требующие решения. В любом случае, помните: сейчас необходимо играть в открытую и проявлять жесткость, отстаивая свои интересы. Если вы пойдете на уступки, пожертвовав тем, что для вас действительно ценно, ни к чему хорошему это не приведет.

Не стоит рассчитывать на то, что в этот день вас посетят гениальные идеи – творческий потенциал находится на довольно низком уровне. Не исключены и недомогания.

Телец

Это весьма удачный и приятный день, особенно для тех, кто занимает активную жизненную позицию и не позволяет себе лениться. Перспективы, открывающиеся перед Тельцами, весьма разнообразны; из массы возможностей выбирайте те, к которым действительно лежит душа - возможные трудности и преграды не должны пугать вас.

Финансовая картина очень хороша, вы позволить себе потратить весьма значительную сумму на исполнение собственных желаний. Кроме того, день подходит для романтических свиданий и посещения увеселительных заведений. Последнее особенно актуально для тех, кто находится в поисках своей «половинки» - вероятность новых знакомств очень высока.

Близнецы