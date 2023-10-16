ВИДЕО ⟩ «Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже»: Мадонна рассказала о том, как была при смерти

65-летняя Мадонна призналась во время первого концерта своего мирового турне, что не думала, удастся ли ей выжить в июне этого года. Тогда певица подхватила бактериальную инфекцию и пять дней провела в больнице. Своими переживаниями она поделилась со сцены лондонской O2 Arena. Об этом пишет The Sun.

Мадонна отправилась в свое долгожданное мировое турне и на первом же концерте, который прошел в Лондоне, поделилась со своими поклонниками эмоциональными переживаниями. Впервые рассказав, насколько близка к смерти она была в этом году.

Мадонна. Тур Celebration в Лондоне 14 октября. Фото: KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE NATION/via REUTERS

«Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я очнулась, а все мои дети собрались вокруг моей кровати», - рассказала Мадонна.

«Я забыла пять дней своей жизни или своей смерти, я действительно не знаю, на каком свете я была. Но ангелы защищали меня. И мои дети были там. И мои дети всегда спасают меня, каждый раз», - призналась поп-дива во время выступления.

Аудитория разразилась аплодисментами, когда Мадонна рассказала, что заставляет ее идти дальше.

Мадонна. Тур Celebration в Лондоне 14 октября. Фото: KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE NATION/via REUTERS

«Если вы хотите знать, как я выжила, то я подумала - я должна быть рядом со своими детьми. Я должна выжить ради них», - резюмировала Мадонна.

После своего признания она исполнила акустическую версию классического трека Глории Гейнор «I Will Survive».

Напомним, Мадонну госпитализировали еще в июне этого года, когда ее нашли без сознания у нее дома.

Ее личный менеджер Гай Осири сообщил, что у певицы «развилась серьезная бактериальная инфекция». Он также отметил, что Мадонна провела в отделении интенсивной терапии несколько дней.