«Латвия - это музыка. Я побывал на финальном концерте Праздника песни и танца. Это фантастика. Я испытал просто настоящий человеческий катарсис, когда 20 000 человек поют под открытым небом, и ты смотришь на небо, и это просто гимн жизни. Просто жизни как таковой», - признается российский актер и музыкант Артур Смольянинов. В Латвии он уже чуть больше года, и занимается здесь тоже музыкой.
СМОТРИТЕ ⟩ Артур Смольянинов о переезде, местных и предавшей родине: в голове у меня одно слово – катастрофа
Артур Смольянинов приехал в Латвию 27 сентября 2022 года.
«У меня было одно слово в голове - катастрофа. С этим словом, в общем, я и живу. И каждый день ты задаешь себе вопрос - а что делать, что я могу сделать?» - говорит он о своих ощущениях, начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.
О возращении в Россию Артур Смольянинов не думает. Он не видит к этому никаких предпосылок:
«Эта родина в нынешней ее инкарнации, в нынешнем ее исполнении, всех нас предала. Она чудовищна. Она всех нас обманула. Она изнасиловала саму себя. Она должна будет сделать что-то для того, чтобы мы поверили, что для нее на первом месте стоят люди, а не идеи. Я почти уверен, что это произойдет не при моей жизни».
Еще во время жизни в России, кроме кинокарьеры, Артур стал заниматься музыкой. Здесь в Латвии он создал проект cheLovek. В нем задействованы музыканты из Латвии. Вместе они работают над созданием мини-альбома из 4-х песен.
Артур Смольянинов начал учить латышский язык. При первой встрече он всегда старается обратиться к человеку по-латышски: «Это же просто элементарная вежливость, проявление уважения, дать человеку понять, что ты у него в гостях, что ты здесь не на правах захватчика или на правах "я здесь жил всегда". Для меня это тоже было стимулом учить язык дальше».
Людей Латвии Смольянинов сравнивает с балтийскими пляжами: «Они очень светлые. Очень открытые, очень просторные. Они продуваются всеми ветрами. Они настолько приветливые, настолько же, как бы далекие, они никогда не станут твоими».
Артур Смольянинов - новый герой проекта «Мы здесь». Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием «Чайка». Герои проекта - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.