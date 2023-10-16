СМОТРИТЕ ⟩ Артур Смольянинов о переезде, местных и предавшей родине: в голове у меня одно слово – катастрофа

Артур Смольянинов приехал в Латвию 27 сентября 2022 года.

«У меня было одно слово в голове - катастрофа. С этим словом, в общем, я и живу. И каждый день ты задаешь себе вопрос - а что делать, что я могу сделать?» - говорит он о своих ощущениях, начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

О возращении в Россию Артур Смольянинов не думает. Он не видит к этому никаких предпосылок:

«Эта родина в нынешней ее инкарнации, в нынешнем ее исполнении, всех нас предала. Она чудовищна. Она всех нас обманула. Она изнасиловала саму себя. Она должна будет сделать что-то для того, чтобы мы поверили, что для нее на первом месте стоят люди, а не идеи. Я почти уверен, что это произойдет не при моей жизни».

Еще во время жизни в России, кроме кинокарьеры, Артур стал заниматься музыкой. Здесь в Латвии он создал проект cheLovek. В нем задействованы музыканты из Латвии. Вместе они работают над созданием мини-альбома из 4-х песен.

Артур Смольянинов. Фото: Juris Lisovs/TVNET