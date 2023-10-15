Французский футболист Жан-Клер Тодибо, играющий на позиции центрального защитника, вызвал в соцсетях гнев футбольных болельщиков, поскольку запечатлен, как он улыбается во время минуты молчания в память о жертвах войны в Израиле. Об этом пишет RUS TVNET, ссылаясь на зарубежные СМИ.
БОЛЕЛЬЩИКИ В ЯРОСТИ ⟩ Французский футболист засмеялся во время минуты молчания в честь жертв войны в Израиле
Кроме того, Францию в пятницу затронул и инцидент с террористом - нападавший во французском городе Аррас убил учительницу и ранил еще трех человек. Французские власти допускают, что нападение может быть связано с обострением насилия на Ближнем Востоке, и президент Эммануэль Макрон осудил его как «исламский теракт».
French football player Jean-Clair Todibo laughs during the minute of silence for the teacher whose throat was slit in Arras.pic.twitter.com/ZvOnhJIst7— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023
Во время трансляции было видно, как футболист улыбается во время минуты памяти. Футбольные фанаты в соцсетях выразили возмущение отношением и проявлением неуважения Тодибо.
Один из пользователей соцсетей сообщил: «Если бы жертвой был его отец, он бы смеялся?»