БОЛЕЛЬЩИКИ В ЯРОСТИ ⟩ Французский футболист засмеялся во время минуты молчания в честь жертв войны в Израиле

Кроме того, Францию в пятницу затронул и инцидент с террористом - нападавший во французском городе Аррас убил учительницу и ранил еще трех человек. Французские власти допускают, что нападение может быть связано с обострением насилия на Ближнем Востоке, и президент Эммануэль Макрон осудил его как «исламский теракт».