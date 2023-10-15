Эпоха затмений переродит личную жизнь этих знаков Зодиака: на любовном фронте все с нуля

Эпоха великих затмений началась 21 апреля 2023 года, она будет продолжаться вплоть до 2025 года. Но сейчас настала удивительная эпох во многих смыслах, особенно для этих трех знаков Зодиака, сообщает Teleprogramma.
В это время произойдет множество волнительных для многих событий, а личная жизнь Овнов, Тельцов и Близнецов полностью переродится.
Затмения помогут Овнам освободиться от того, что больше не соответствует их уровню. Не стоит опасаться сделать выбор, который будет способствовать развитию и росту.
Тельцы поймут в этот период, что их по-настоящему волнует и вдохновляет. Это даст второе дыхание отношениям, привнесет в них волшебные нотки.
Близнецы переосмыслят свое видение семьи и обязательств. Они давно искали стабильность в отношениях и семейной жизни, им суждено увидеть ее.