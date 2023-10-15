Эпоха затмений переродит личную жизнь этих знаков Зодиака: на любовном фронте все с нуля

В это время произойдет множество волнительных для многих событий, а личная жизнь Овнов, Тельцов и Близнецов полностью переродится.

Затмения помогут Овнам освободиться от того, что больше не соответствует их уровню. Не стоит опасаться сделать выбор, который будет способствовать развитию и росту.

Тельцы поймут в этот период, что их по-настоящему волнует и вдохновляет. Это даст второе дыхание отношениям, привнесет в них волшебные нотки.