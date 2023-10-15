Из Лувра и других достопримечательностей Франции срочно эвакуировали людей: что случилось

Непростой день вчера, 14 октября, выдался у тысячи туристов, которые решили прикоснуться к прекрасному. Один из самых известных музеев в мире принял решение закрыть свои двери из соображений безопасности. Посетителей парижского Лувра экстренно эвакуировали после поступивших сообщений о бомбе, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Вслед за Лувром из-за угрозы взрыва эвакуировали Версальский дворец и Лионский вокзал.
После того как в на фоне обострения палестино-израильского конфликта в пятницу в коммуне Аррас был убит школьный учитель, во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Власти мобилизуют до 7000 солдат для усиления мер безопасности по всей стране, где во многих городах проходят протесты и акции в поддержку Палестины.