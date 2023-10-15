Из Лувра и других достопримечательностей Франции срочно эвакуировали людей: что случилось

Непростой день вчера, 14 октября, выдался у тысячи туристов, которые решили прикоснуться к прекрасному. Один из самых известных музеев в мире принял решение закрыть свои двери из соображений безопасности. Посетителей парижского Лувра экстренно эвакуировали после поступивших сообщений о бомбе, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Вслед за Лувром из-за угрозы взрыва эвакуировали Версальский дворец и Лионский вокзал.