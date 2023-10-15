«Чувство, которое испытываешь, когда приходишь на пасеку, на самом деле бесценно», - рассказывают в программе Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.) на канале ETV пчеловоды Рийн Лихт и Энели Эстааль, которые занимаются этим уже десять лет. «Это все-таки очень увлекательная и интересная работа!» Об этом пишет Elu24.
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«Цена на мед не менялась со времен кроны». Эстонские пчеловоды рассказали о грядущих переменах
В воскресной утренней программе ETV Hommik Anuga пчеловоды Рийн Лихт и Энели Эстааль рассказали о том, каким должен быть правильный мед и каков диапазон цен на него сегодня. «Цена на мед не менялась со времен кроны», - говорит Энели. Пчеловоды объясняют, что цена колеблется от восьми до двенадцати евро.