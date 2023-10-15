«Цена на мед не менялась со времен кроны». Эстонские пчеловоды рассказали о грядущих переменах

«Чувство, которое испытываешь, когда приходишь на пасеку, на самом деле бесценно», - рассказывают в программе Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.) на канале ETV пчеловоды Рийн Лихт и Энели Эстааль, которые занимаются этим уже десять лет. «Это все-таки очень увлекательная и интересная работа!» Об этом пишет Elu24.