Пользователи Сети высмеяли новые фото принца Гарри и Меган Маркл на свидании: в чем дело?

Глядя на новые снимки, которыми эксклюзивно поделилось издание Daily Mail, даже не сразу можно понять, кто на них изображен: это могла бы быть любая пара на романтической прогулке. Но британские журналисты даже со спины узнали своих любимых героев - принца Гарри и Меган Маркл.
Как оказалось, парочка прилетела на крошечный карибский остров Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах. Здесь супруги решили отдохнуть после напряженной недели продвижения своего проекта в области психического здоровья в Нью-Йорке.
По словам издания, снимки были сделаны на территории яхт-клуба случайным прохожим, который стал невольным свидетелем семейной идиллии королевских особ. «Они выглядели очень счастливыми. Кажется, они просто очень рады провести отпуск вместе», - поделился фотограф-любитель своими впечатлениями.
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Звучит, конечно, красиво, но вот у читателей таблоида сложилось уже совсем другое впечатление. «Обычно счастливые супруги выглядят совсем по-другому», «Они даже не шли рука об руку, пока не поняли, что кто-то стоит за ними с камерой», «Им как будто неприятно держаться за руки», «Почему они так странно выглядят? Им что, противно дотрагиваться друг до друга?» - задаются вопросами пользователи Сети.
Досталось и «случайному» фотографу, который предоставил снимки: «Как здорово, что рядом оказались папарацци, чтобы разделить их "личный момент"», «Как же им повезло, что у обычного прохожего оказалась профессиональная камера, чтобы запечатлеть эту сцену», «Очевидно же, что это их личный фотограф по вызову», «А где все люди? Для их прогулки специально вычистили всю улицу?» - негодуют читатели. В общем, тот случай, когда хотели показать, что у вас в браке все в порядке, а получилось ровным счетом наоборот.