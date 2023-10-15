Пользователи Сети высмеяли новые фото принца Гарри и Меган Маркл на свидании: в чем дело?

Как оказалось, парочка прилетела на крошечный карибский остров Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах. Здесь супруги решили отдохнуть после напряженной недели продвижения своего проекта в области психического здоровья в Нью-Йорке.

По словам издания, снимки были сделаны на территории яхт-клуба случайным прохожим, который стал невольным свидетелем семейной идиллии королевских особ. «Они выглядели очень счастливыми. Кажется, они просто очень рады провести отпуск вместе», - поделился фотограф-любитель своими впечатлениями.

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Звучит, конечно, красиво, но вот у читателей таблоида сложилось уже совсем другое впечатление. «Обычно счастливые супруги выглядят совсем по-другому», «Они даже не шли рука об руку, пока не поняли, что кто-то стоит за ними с камерой», «Им как будто неприятно держаться за руки», «Почему они так странно выглядят? Им что, противно дотрагиваться друг до друга?» - задаются вопросами пользователи Сети.