Iltalehti сообщает, что в Финляндии с 2024 года система карточных платежей станет проще. «Скоро вы сможете оплачивать свои покупки именно таким образом», - заявляет компания NETS, занимающаяся вопросами платежных решений. Появится ли новшество в ближайшее время в Эстонии?
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Финнам будет еще проще расплачиваться картой, а что насчет Эстонии?
Комментарий директора по развитию Nets Estonia AS
С 2024 года в Финляндии можно будет оплачивать покупки на любую сумму с помощью бесконтактных платежей, пишет Iltalehti.