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Финнам будет еще проще расплачиваться картой, а что насчет Эстонии?

Комментарий директора по развитию Nets Estonia AS
Стен Таливеэ
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Бесконтактный платеж. Снимок иллюстративный.
Бесконтактный платеж. Снимок иллюстративный. Фото: Jacob Lund/Shutterstock

Iltalehti сообщает, что в Финляндии с 2024 года система карточных платежей станет проще. «Скоро вы сможете оплачивать свои покупки именно таким образом», - заявляет компания NETS, занимающаяся вопросами платежных решений. Появится ли новшество в ближайшее время в Эстонии?

С 2024 года в Финляндии можно будет оплачивать покупки на любую сумму с помощью бесконтактных платежей, пишет Iltalehti.

Нигде в мире уровень бесконтактных платежей не так высок, как в странах Северной Европы. По данным Iltalehti, 77% потребителей Финляндии используют бесконтактные платежи. В Швеции их используют 86% населения, а в Дании - 94%.

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