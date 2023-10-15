Финнам будет еще проще расплачиваться картой, а что насчет Эстонии?

Iltalehti сообщает, что в Финляндии с 2024 года система карточных платежей станет проще. «Скоро вы сможете оплачивать свои покупки именно таким образом», - заявляет компания NETS, занимающаяся вопросами платежных решений. Появится ли новшество в ближайшее время в Эстонии?