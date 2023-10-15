Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Известная по роли в сериале «Твин Пикс» американская актриса Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года. Об уходе знаменитости из жизни написало агентство Associated Press.
Актрисы не стало 14 октября в Лос-Анджелесе. На протяжении последних лет жизни Лори испытывала проблемы со здоровьем, поделилась с журналистами её агент Марион Розенберг.
«Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком», - высказалась она об актрисе.
Звезда американского кино трижды была номинирована на «Оскар». Премию артистке хотели вручить за участие в фильмах «Бильярдист», «Кэрри» и «Дети тишины». «Золотой глобус» же Лори принесла роль в сериале «Твин Пикс».