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Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Limon.ee
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Пайпер Лори.
Пайпер Лори. Фото: Joe Corrigan/AFP

Известная по роли в сериале «Твин Пикс» американская актриса Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года. Об уходе знаменитости из жизни написало агентство Associated Press.

Актрисы не стало 14 октября в Лос-Анджелесе. На протяжении последних лет жизни Лори испытывала проблемы со здоровьем, поделилась с журналистами её агент Марион Розенберг.

«Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком», - высказалась она об актрисе.

Звезда американского кино трижды была номинирована на «Оскар». Премию артистке хотели вручить за участие в фильмах «Бильярдист», «Кэрри» и «Дети тишины». «Золотой глобус» же Лори принесла роль в сериале «Твин Пикс».

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