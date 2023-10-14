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СЛОВИЛИ ПАПАРАЦЦИ ⟩ Санну Марин застукали в баре с новым возлюбленным: «На ее лице сияла блаженная улыбка»

Elu24
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: EMMI KORHONEN / AFP / Scanpix

«На ее лице сияла блаженная улыбка влюбленной женщины, когда она танцевала со своим возлюбленным», - так описывали посетители бара, заметившие бывшего премьер-министра Финляндии Санну Мари на танцполе модного рок-бара в минувшие выходные, пишет Elu24.

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин провела субботний вечер в модном рок-баре в Хельсинки, где танцевала под техно до раннего утра, 3 часов ночи, сообщает Seiska

«Санна была очень стильно одета», - описывают очевидцы местному изданию. «Она держалась в тени и была одета в черное».

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