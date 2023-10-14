СЛОВИЛИ ПАПАРАЦЦИ ⟩ Санну Марин застукали в баре с новым возлюбленным: «На ее лице сияла блаженная улыбка»

«На ее лице сияла блаженная улыбка влюбленной женщины, когда она танцевала со своим возлюбленным», - так описывали посетители бара, заметившие бывшего премьер-министра Финляндии Санну Мари на танцполе модного рок-бара в минувшие выходные, пишет Elu24.